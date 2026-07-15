Πότε και που θα γίνει η κηδεία της Μάρως Κοντού- Τι αποφάσισαν οι συγγενείς της

Η είδηση του θανάτου της αγαπημένης Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκόρπισε θλίψη σε όλοις όσοι την αγάπησαν από το πρώτο κιόλας βήμα της διαδρομής της μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο και ιδιαίτερα στου οικογενειακό περιβάλλον της, τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και τους πολιτικούς συναδέλφους της από τα χρόνια της θητείας της.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απώλειάς της αποφάσισαν οι συγγενείς της για την κηδεία της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασιστεί αν και ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους, ανάμεσά τους ηθοποιοί όπως ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, καθώς και πολιτικοί, όπως ο στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης.



