Η τελευταία συνέντευξη της Μάρως Κοντού: Όλη της η ζωή όπως την αφηγήθηκε η ίδια (βίντεο)

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Σχεδόν δυο μήνες νωρίτερα και η Μάρω Κοντού, ευθυτενής, υγιής και γεμάτη όρεξη μίλησε για τη ζωή της, την οικογένειά της, τους «σταθμούς» της, τον έρωτα, τον σύζυγό της και όλα όσα σφράγισαν την πορεία της μέχρι τα 92 της χρόνια.

Η τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη ήταν μέσα στο αυτοκίνητο της Νίκης Λυμπεράκη, στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» .

Η μοναδική Μάρω Κοντού είχε μιλήσει για όλα…

Δείτε τα βίντεο:

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