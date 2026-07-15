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Η τελευταία συνέντευξη της Μάρως Κοντού: Όλη της η ζωή όπως την αφηγήθηκε η ίδια (βίντεο)

Η μεγάλη Κυρία του θέατρου και του κινηματογράφου πριν από περίπου δυο μήνες, έδωσε την τελευταία της συνέντευξη μιλώντας τη ζωή της αλλά και την τεράστια πορεία της στον κινηματογράφο και το θέατρο.

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Σχεδόν δυο μήνες νωρίτερα και η Μάρω Κοντού, ευθυτενής, υγιής και γεμάτη όρεξη μίλησε για τη ζωή της, την οικογένειά της, τους «σταθμούς» της, τον έρωτα, τον σύζυγό της και όλα όσα σφράγισαν την πορεία της μέχρι τα 92 της χρόνια.

Η τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη ήταν μέσα στο αυτοκίνητο της Νίκης Λυμπεράκη, στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» .

Η μοναδική Μάρω Κοντού είχε μιλήσει για όλα… 

Δείτε τα βίντεο:

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LIFE Μάρω Κοντού Τηλεθέαση Showbiz Θάνατοι

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