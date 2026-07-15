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Ανδρέας Γεωργίου για Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου»

Ο δημιουργός αποχαιρετά τη μεγάλη σταρ του σινεμά με την οποία συνεργάστηκαν στην τελευταία της τηλεοπτική δουλειά…

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Βασίλης Ανδριτσάνος

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Ο θάνατος της Μάρως Κοντού βύθισε στο πένθος, όχι μόνο τη μεγάλη καλλιτεχνική της οικογένεια, αλλά και όλη την Ελλάδα που την αγάπησε, ταυτίστηκε και γέλασε μαζί της μέσα από τις ταινίες, τις σειρές, αλλά και τις θεατρικές παραστάσεις.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, που συνεργάστηκε μαζί της στη «Γη της Ελιάς», τη σειρά που έμελλε να αποτελέσει και την τελευταία της στην τηλεόραση, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε εκείνη.

«Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες! Μπράβο σου Μάρω Κοντού! Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο δημιουργός των τηλεοπτικών σειρών σε ένα story που ανέβασε στο Instagram.

Εκεί τον βλέπουμε μαζί με την πρωταγωνίστρια να κάνουν γκριμάτσες και να αστειεύονται στην κάμερα, γιατί αυτό ήταν πάντα η Μάρω Κοντού.

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LIFE Ανδρέας Γεωργίου Μάρω Κοντού Θάνατοι Showbiz

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