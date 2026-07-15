Μπιμπίλας: «Ένας πολύ απλός άνθρωπος η Μάρω Κοντού - Μεγάλο πλήγμα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου»

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων και ο Σπύρος Μπιμπίλας θυμήθηκε προσωπικές τους στιγμές γιατί πέρα από συνάδελφοι ήταν και καλοί φίλοι.

«Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρω Κοντού που ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της ζωής. Για εμάς είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, είχε τα τελευταία χρόνια νέους ανθρώπους δίπλα της, αφού οι παλιοί έχουν φύγει οι περισσότεροι. Από τους αγαπημένους της ανθρώπους ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που για εκείνον είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί έχουν πολύ φιλική σχέση. Έχουν παίξει μαζί και σε σειρές και σε ταινίες και σε διαφημιστικά σποτ. Συνεργαζόντουσαν πολύ τακτικά, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχε μπει στη ζωή των θεατών και των πολιτών αυτής της χώρας, ήταν πολύ αγαπημένοι.

Η Μάρω Κοντού δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν και καλή ζωγράφος. Κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Θυμάμαι το χιούμορ της και ότι της λέγαμε να μην καπνίζει, εκείνη όμως κάπνιζε πολύ. Συναντιόμασταν στα σπίτια της Μάρθας Καραγιάννη και της Μαίρης Χρονοπούλου, παίζαμε χαρτάκι. Η ζωή των ηθοποιών δεν διαφέρει από τη ζωή των απλών ανθρώπων», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εκπομπή «Action τώρα» του Action 24.

«Θα θυμόμαστα πάντα το γλυκό: Αντωνάκη μου»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού και μέσα από τη σελίδα του στο Instagram γράφοντας: «Αντίο αγαπημένη μας Μάρω!!! Μας διδαξες πολλά με το ταλέντο σου, με την αγάπη σου για τους νέους, μέσα από την πολύπλευρη προσωπικότητά σου που σφράγισε το θέατρο, τον κινηματογράφο μας, την τηλεόραση, το τραγούδι, τη ζωγραφική, την πολιτική. Όλα! Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη Μαύρη Φορντ, τις αδελφές Τατά, το Πες μου μια λέξη που μας τραγούδησες και πάντα θα θυμόμαστε το γλυκό... Αντωνάκη μου!!! Θα σ' αγαπάμε πάντα. Προσωπικά σ' ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου και σ' ευχαριστώ που όποτε ζητήσαμε βοήθεια για το ΤΑΣΕΗ την έδωσες».