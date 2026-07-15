Η πολιτική διαδρομή της Μάρως Κοντού

Η αγαπημένη ηθοποιός από τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου από τη ζωή, πέραν από την υποκριτική της καριέρα ήταν και ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε επισταμένως με τα κοινά, συμμετέχοντας στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Μάρω Κοντού στην πολιτική της διαδρομή είχε επιτύχει να εκλεγεί τόσο σε αξιώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και στη Βουλή των Ελλήνων, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με την ίδια να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως «η πολιτική δεν λειτούργησε ποτέ ως υποκατάστατο της υποκριτικής, αλλά ως μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά».

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Πιο συγκεκριμένα, η Μάρω Κοντού είχε εκλεγεί αρκετές φορές δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων, είχε διατελέσει αντιδήμαρχος του δήμου, όπως και πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84.

Η ηθοποιός είχε εκλεγεί επίσης βουλεύτρια στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία τρεις φορές, λαμβάνοντας την έδρα και στις τρεις περιπτώσεις ως επιλαχούσα μετά από αντικατάσταση βουλευτών.