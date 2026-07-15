Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Η ηθοποιός έπασχε από καρκίνο στον πνεύμονα και το προηγούμενο διάστημα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Αττικόν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα. Η εισαγωγή της στο Αττικόν πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

Ποια ήταν η Μάρω Κοντού

Η Μαριάνθη, γνωστή στο ευρύ κοινό ως Μάρω Κοντού, γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ' Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη, ενώ παράλληλα φοίτησε στην Κρατική Σχολή Χορού, όπου διακρίθηκε, εξασφαλίζοντας υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Στη συνέχεια σπούδασε στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρώτη της επαφή με το θέατρο έγινε το 1954, όταν εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο συμμετέχοντας στον χορό αρχαίων τραγωδιών. Το 1959 πραγματοποίησε το επίσημο θεατρικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Δημήτρη Χορν, στην παράσταση «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Από τότε ακολούθησε μια σπουδαία πορεία, με περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και περίπου 90 θεατρικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική σκηνή.

Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Τίτλοι όπως το «Αλίμονο στους νέους», η «Γυνή να φοβήται τον άνδρα» και η «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» ανέδειξαν το υποκριτικό της ταλέντο, αλλά και την ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία, το συναίσθημα και τη φινέτσα.

Η ενασχόληση με την πολιτική και την κοινωνική προσφορά

Η Μάρω Κοντού δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο της υποκριτικής. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών, υπηρετώντας από το 1999 έως το 2000 και ξανά από τον Ιανουάριο του 2007. Νωρίτερα είχε εκλεγεί δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων κατά τη δημαρχιακή θητεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου (1994-2002), ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία της στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς από το 2004 έως το 2006 βρέθηκε στην προεδρία του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», στηρίζοντας δράσεις που αφορούσαν την προστασία του παιδιού και την κοινωνική μέριμνα.

Η ζωγραφική και η τηλεόραση

Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε με επιτυχία και με τη ζωγραφική. Το 1993 παρουσίασε προσωπική έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ, ενώ έργο της φιλοξενείται στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ.

Παράλληλα, άφησε το στίγμα της και στην ελληνική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές διαφορετικών εποχών, από τη «Χαρούμενη Κυριακή» και το «Λούνα Παρκ» έως τη νεότερη επιτυχημένη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Η προσωπική της ζωή και η κληρονομιά της



Η σπουδαία ηθοποιός παντρεύτηκε τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, και αργότερα τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Μάρω Κοντού άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Το έργο και η προσφορά της, τόσο στην τέχνη όσο και στη δημόσια ζωή, αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη, ενώ η παρουσία της θα παραμείνει σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές δημιουργών και θεατών.