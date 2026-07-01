Μάρω Κοντού: Στο σπίτι της μετά το εξιτήριο – Δεν θα δεχτεί επισκέψεις

Η Μάρω Κοντού επέστρεψε στο σπίτι της, έπειτα από 16 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλευόταν μετά την πτώση που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στο αριστερό ισχίο.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν πως η αποθεραπεία της θα εξελιχθεί καλύτερα στο οικείο της περιβάλλον και έτσι η αγαπημένη ηθοποιός πήρε εξιτήριο, συνεχίζοντας πλέον την ανάρρωσή της στο σπίτι.

Οι οδηγίες των γιατρών και η επιστροφή στο σπίτι

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», η Μάρω Κοντού μεταφέρθηκε στο σπίτι της με ασθενοφόρο, όπου θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών, με στόχο την πλήρη αποκατάστασή της.

Οι γιατροί έκριναν ότι η ξεκούραση και η παραμονή στο οικείο της περιβάλλον θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάρρωσή της, ώστε να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις της και να επανέλθει στην καθημερινότητά της.

Στο πλευρό της ο ανιψιός της

Στο πλευρό της βρίσκεται διαρκώς ο ανιψιός της, ο οποίος τη βοηθά στις καθημερινές της ανάγκες και φροντίζει να μη της λείπει τίποτα κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μάρω Κοντού δεν θα δεχθεί επισκέψεις τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκουραστεί και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ανάρρωσή της.

Οι ευχές για γρήγορη ανάρρωση

Η είδηση της επιστροφής της στο σπίτι σκόρπισε χαρά στους ανθρώπους που την αγαπούν, ενώ μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας της ευχήθηκε δημόσια περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

Η σπουδαία ηθοποιός βρίσκεται πλέον στο γνώριμο περιβάλλον του σπιτιού της, όπου θα συνεχίσει με ηρεμία την αποθεραπεία της, έχοντας στο πλευρό της τους δικούς της ανθρώπους.