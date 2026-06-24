Συναγερμός στο Αττικόν: 90χρονος προσπάθησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έχοντας μαζί του μία γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπερήλικας έφτασε στην είσοδο του νοσοκομείου κρατώντας τα δύο αντικείμενα και ανέφερε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενής της γνωστής ηθοποιού και επιθυμεί να την επισκεφθεί.

Ωστόσο, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες στον άνδρα της φύλαξης, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. Η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για το περιστατικό λίγα λεπτά μετά τις 22:00.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 90χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Χαϊδαρίου.

Φωτογραφία έξω από το νοσοκομείο Αττικόν λίγο μετά το περιστατικό με τον 90χρονο/Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο «Αττικόν» για δέκατη ημέρα. Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο κρίθηκε αναγκαία μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της, από το οποίο υπέστη κάταγμα σε πλευρό και τραυματισμό στο ισχίο. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.