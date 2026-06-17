LIFE Μάρω Κοντού Νοσοκομεία Showbiz

Μάρω Κοντού: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια με την υγεία της αγαπημένης ηθοποιού.

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Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Σχεδόν μία μέρα μετά από την εσπευσμένη εισαγωγή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρως Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο, έχει γίνει ξεκάθαρος ο λόγος που την οδήγησε εκεί.

Σύμφωνα με τα όσα είπε και η ίδια, μία πτώση οδήγησε σε κάκωση ισχίου και πλευρού στο ύψος του πνεύμονα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, την Τρίτη 16 Ιουνίου , η κατάστασή της ήταν σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη.

Δείτε το βίντεο με την ενημέρωση για τη Μάρω Κοντού: 

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LIFE Μάρω Κοντού Νοσοκομεία Showbiz

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