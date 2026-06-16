Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού - Νοσηλεύεται σε κλινική με αναπνευστικό πρόβλημα
Στο νοσοκομείο εισήχθη η Μάρω Κοντού, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της.
Στο νοσοκομείο εισήχθη τη Δευτέρα (15/6) η Μάρω Κοντού, η οποία νοσηλεύεται σε κλινική του Αττικού Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη ηθοποιός βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους θεράποντες γιατρούς να εκτιμούν την κατάσταση της υγείας της, ενώ σήμερα υποβάλλεται σε απεικονιστικές εξετάσεις.
Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, η Μάρω Κοντού παρακολουθείται και από πνευμονολόγους, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικό πρόβλημα. Τη νοσηλεία της επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Mega, ο κ. Γιαννακός και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη γυναίκα, οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν».