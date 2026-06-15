Δανάη Μπάρκα: Κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά και μου είπε «εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»

Η Δανάη Μπάρκα είναι πια μια κυρία Μπότση και τώρα που σιγά - σιγά καταλαγιάζει ο ξέφρενος ρυθμός του γάμου και των πάρτι αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας στο Instagram πώς ξεκίνησαν όλα που οδήγησαν στην απόλυτη ευτυχία της το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου. «Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές και θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε: εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο! Δεν το πίστεψα εξαρχής, αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε.

Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας. Μετά άρχισαν οι ερωτήσεις περί οργάνωσης που φυσικά ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με εμάς.

Το χρονικό ενός νυφικού

Το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν 11 Μαρτίου στον Δημήτρη, πήγα στους MiRo πρώτη φορά 28 Μαρτίου για καφέ, μετά εμφανίστηκα 2 Ιουνίου, μετά 10 Ιουνίου και τέλος. Τα δύο αυτά αγόρια μαζί με τις μαγικές κυρίες του ατελιέ έκαναν το φόρεμα των ονείρων μου που όχι απλά ταίριαζε σε μένα, αλλά ταίριαζε με το τοπίο και όλα όσα φανταζόμουν γι’ αυτή τη μέρα! Τα δύο αυτά αγόρια δεν δημιουργούν φορέματα,αλλά όνειρα. Τα δύο αυτά αγόρια όπως και να είσαι, όπως και να σε έχεις στο μυαλό σου θα βρουν τι σε κολακεύει και πως θα νιώσεις η πιο όμορφη γυναίκα την πιο κατάλληλη στιγμή. Τα δύο αυτά αγόρια είναι μέρος της μέρας που θα θυμόμαστε για πάντα.

Υ.Γ.1: Ναι, τους ταλαιπώρησα, ναι, με έψαχναν, αλλά ήξερα απ’ την πρώτη στιγμή ότι θα μου φτιάξουν αυτό που θα με κάνει να νιώθω μαγικά.

Υ.Γ.2: Η καλύτερη διατροφή του κόσμου γίνεται όταν ξέρεις ότι σε τρεις μέρες έχεις πρόβα μαζί τους!

Υ.Γ. 3: Ναι, θα γίνω για λίγες μέρες ή άλλη παιδί δεν έκανε,η Μαριγώ τον Γιάννη και θα σας λέω πως οργανώθηκε αυτή η μέρα και ποιοι κρύβονται πίσω από όλα τα θαύματα.

Υ.Γ. 4: Επέλεξα να φορέσω ένα νυφικό για όλη τη βραδιά έτσι ώστε να το θυμάμαι πάντα πιστεύοντας ότι θα το βάλω μόνο τότε, που να ήξερα ότι για τις επόμενες μέρες θα το φορούσα όλη μέρα και θα κοβα βόλτες μέσα στον κήπο ενθουσιασμένη!»