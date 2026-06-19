Δανάη Μπάρκα: «Όλα για εκείνη και όλα με εκείνη» -Η ανάρτηση που «λύγισε» το Instagram μετά τον γάμο της

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός Δανάη Μπάρκα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της, στις οποίες ποζάρει δίπλα στην αγαπημένη της γιαγιά, Τούλα, συνοδεύοντάς τες με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση.

Όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, η γιαγιά της υπήρξε καθοριστική φιγούρα στη ζωή της, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην ανατροφή της και στάθηκε δίπλα της σε κάθε σημαντική στιγμή.

«Όλα για εκείνη, κι όλα με εκείνη», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη γυναίκα που, όπως εξομολογείται, τη μεγάλωσε, τη φρόντισε και της έμαθε τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη.

Στο συγκινητικό κείμενό της αναφέρθηκε στις θυσίες που έκανε η γιαγιά της για την οικογένειά της, στην αφοσίωση με την οποία μεγάλωσε παιδιά και εγγόνια, αλλά και στη δύναμη ψυχής που τη χαρακτήριζε όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η αναφορά της στο όνειρο της γιαγιάς της να τη δει νύφη, γράφοντας πως αποτελεί «το πιο αγνό κεφάλαιο» της ζωής της.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα σε όσους έχουν ακόμα κοντά τους τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, προτρέποντάς τους να τους δείξουν την αγάπη τους όσο έχουν την ευκαιρία.

«Όσοι έχουμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες σχόλια αγάπης, με τους διαδικτυακούς της φίλους να στέκονται στη μοναδική σχέση που τη συνδέει με τη γιαγιά της και στα λόγια που άγγιξαν πολλούς από όσους τη διαβάζουν.

Η συγκινητική δημοσίευση της Δανάης Μπάρκα απέδειξε για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο δεσμό που τη συνδέει με την οικογένειά της, με τη γιαγιά της να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της και στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής της μέχρι σήμερα.