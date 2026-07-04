Νόνη Δούνια: «Η Δανάη ήταν οικογένεια μου πριν γίνω κουμπάρα της – τώρα είναι και επίσημα»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Νόνη Δούνια για τη σχέση που τη συνδέει με τη Δανάη Μπάρκα, μετά την κουμπαριά τους, τονίζοντας πως η φιλία τους ήταν τόσο δυνατή, ώστε αισθανόταν ήδη μέλος της οικογένειάς της πριν ακόμη αναλάβει αυτόν τον ξεχωριστό ρόλο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Νόνη Δούνια αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στις αλλαγές που βλέπει να διαμορφώνονται στην ελληνική τηλεόραση.

«Τώρα μπορούμε να λέμε επίσημα ότι είμαστε οικογένεια»

Η ίδια αποκάλυψε πως η πρόταση να γίνει κουμπάρα στον γάμο της Δανάης Μπάρκα αποτέλεσε για εκείνη μια ευχάριστη έκπληξη.

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να γίνω κουμπάρα στον γάμο της. Δεν το περίμενα, ήταν μια έκπληξη», είπε, προσθέτοντας πως, παρά το γεγονός ότι η φιλία τους δεν μετρά πολλά χρόνια, έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάθος.

«Με τη Δανάη η φιλία μας δεν γράφει πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που πλέον μπορούμε και επίσημα να λέμε ότι είμαστε οικογένεια. Για μένα ήταν οικογένεια μου από την πρώτη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεν έκρυψε πως θεωρεί ότι η Δανάη Μπάρκα λείπει από την τηλεόραση, καθώς αποτελεί, όπως είπε, μια διαφορετική παρουσία από εκείνες που είχε συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Η επόμενη μέρα της τηλεόρασης

Η Νόνη Δούνια αναφέρθηκε και στις αλλαγές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική τηλεόραση, εκφράζοντας την άποψη ότι το μέσο εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία, παρά τις νέες συνήθειες του κοινού.

Όπως σημείωσε, οι αλλαγές στο περιεχόμενο των εκπομπών είναι φυσιολογικές και κάθε εποχή φέρνει νέα δεδομένα. Εκτίμησε ακόμη ότι η τηλεόραση θα συνεχίσει να εξελίσσεται, με μεγαλύτερη έμφαση στη μυθοπλασία και στα τηλεοπτικά παιχνίδια, ενώ ξεκαθάρισε πως το κοινό των podcasts και των vidcasts είναι διαφορετικό από εκείνο της παραδοσιακής τηλεόρασης.

Τέλος, επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει κανονικά και την επόμενη σεζόν στην εκπομπή «Vita News», εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συνεργασία της και την πορεία της εκπομπής.