Δανάη Μπάρκα: Το ολονύχτιο γλέντι - πρόγραμμα μετά τον γάμο της - Τα έδωσε όλα επί σκηνής

Δεν πρόλαβε καλά - καλά να γίνει κυρία Μπότση και η Δανάη Μπάρκα άρπαξε το μικρόφωνο και άρχισε το τραγούδι! Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία και από το εκκλησάκι πέρασαν στον προαύλιο χώρο όπου βρισκόταν ο χώρος της γαμήλιας δεξίωσης και αμέσως ξεκίνησε το μεγάλο γλέντι.

Δανάη Μπάρκα: Το γλέντι του γάμου της με τον Φάνη Μπότση ξεκίνησε αμέσως μετά την τελετή. pic.twitter.com/DMsFo5BrnA — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Οι καλεσμένοι χόρευαν και τραγουδούσαν έντονα υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής, η Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και έδωσε σόου ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη, ενώ και ο γαμπρός ήταν ταιριαστός στο όλο κλίμα αφού κι εκείνος με τη σειρά του τα έδωσε όλα. Ξεχώρισε ο χορός του ζευγαριού που δόθηκε με κρητικό τραγούδι, ενώ πολύ όμορφη ήταν και η στιγμή που η Δανάη ερμήνευσε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας με τη συνοδεία ακορντεόν.

Η Δανάη Μπάρκα ερμήνευσε και Μαρινέλλα στο γλέντι του γάμου της! pic.twitter.com/ffywcJzHmS — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Συγκινημένοι ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου, η γιαγιά της Δανάης, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και ο πατέρας της που ήταν όλοι εκεί για να στηρίξουν το αγαπημένο της παιδί στο νέο της ξεκίνημα πλάι στον Φάνη που επίσης λατρεύουν.

Γάμος Δανάης Μπάρκα: Νύφη και γαμπρός ξεσήκωσαν τους καλεσμένους χορεύοντας ξέφρενα ένα κρητικό τραγούδι! pic.twitter.com/odMoNnUS2w — Flash.gr (@flashgrofficial) June 14, 2026

Πλάι στους νεόνυμφους είδαμε μεταξύ άλλων τη Μαρία Μπεκατώρου, τη Μαρία Καβογιάννη, τον Θεοχάρη Ιωαννίδη, τον Ανδρέα Γεωργίου με τη Σιμώνη Χριστοδούλου, την Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Κοκλώνη και τη Νίκη Κεραμέως.