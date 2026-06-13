Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Pre wedding πάρτι με ξεφάντωμα που κράτησε μέχρι το πρωί

Σε λίγες ώρες η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της Φάνης Μπότσης θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώ η ώρα του γάμου και η εκκλησία παραμένουν μέχρι στιγμής επτασφράγιστο μυστικό, χθες το βράδυ το ζευγάρι διοργάνωσε ένα pre wedding party δίπλα στη θάλασσα.

Φίλοι και συγγενείς που έχουν ήδη φθάσει στη Μεσσηνία διασκέδασαν μέχρι το πρωί, χορεύοντας και τραγουδώντας, ενώ η ηθοποιός - παρουσιάστρια πανευτυχής, έλαμπε μέσα στο ολόλευκο φόρεμα που επέλεξε να φορέσει.

Οι πρώτες φωτογραφίες αναρτήθηκαν στα social media και μάλιστα σε μια από αυτές βλέπουμε και την περήφανη μαμά Βίκυ Σταυροπούλου να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην κόρη της.

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