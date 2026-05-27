Δανάη Μπάρκα για γάμο: «Είμαι μια πολύ ανοργάνωτη, αλλά πολύ χαρούμενη στην κοσμάρα μου»

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην κάμερα του «Happy day» για τις προετοιμασίες του επικείμενου γάμου τους που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, όμως σχεδόν τίποτα δεν είναι έτοιμο και εκείνη είναι στην… κοσμάρα της! «Θα τα μάθετε φαντάζομαι για τον γάμο. Έχει ακουστεί και η σωστή ημερομηνία, έχουν ακουστεί κι άλλα διάφορα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έχω βρει τους σχεδιαστές, αλλά δεν έχω πάει ακόμα για το νυφικό, με κυνηγάνε οι άνθρωποι.

Έχουν δίκιο όλοι οι άνθρωποι γύρω μου που μου λένε να τρέξω, αλλά λείπαμε περιοδεία με το θέατρο, γύρισα χθες, φαντάζομαι να τα καταφέρουμε. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα, είναι αστείο αυτό που ζούμε, είναι σίριαλ. Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι μια πολύ ανοργάνωτη, αλλά πολύ χαρούμενη στην κοσμάρα μου».