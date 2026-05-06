Δανάη Μπάρκα: «Τι χάνω τόσα χρόνια; Τι ωραία που μου ήρθε τώρα ο έρωτας... που μάλλον ήμουν έτοιμη»

Η διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» φιλοξένησε την Δανάη Μπάρκα που αναφέρθηκε στο κόψιμο της εκπομπής της στο Mega, στον έρωτα αλλά και στο πώς διαχειρίζεται τους χωρισμούς.

«Τον ζω πολύ τον χωρισμό. Κλάμα πολύ. Υπάρχουν όμως και άλλοι χωρισμοί που έχω παρακαλέσει. Έλεγα, “Παναγιά μου, ας με χωρίσει”. Δε θα πω πότε, αλλά θυμάμαι μια περίοδο στην εκπομπή αυτά τα πέντε χρόνια, ήμουν στο γραφείο με την Έλενα Κατραβά και της έλεγα, “θα πάω τώρα και πιστεύω θα μου πει να χωρίσουμε, Παναγία μου μακάρι, γιατί εγώ δε ξέρω πώς θα το πω, καλύτερα γιατί δε ταιριάζουμε, ας κάνουμε παρέα… Καλύτερα να βγω από τη δύσκολη θέση”…» θυμήθηκε.

Μιλώντας για τον έρωτα ανέφερε: «Ονειρεύομαι το για πάντα αλλά δεν μπορώ να διαχωρίσω τον έρωτα από τον ενθουσιασμό. Είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας και αυτό το ρίσκο σου δίνει ζωή. Σαν να προσθέτει ώρες στο 24ωρο σου. Απολαμβάνω τόσο πολύ τις αλλαγές μου και ότι κάποιος με μαθαίνει. Και λέω ''τι χάνω τόσα χρόνια;'' Ή ''τι ωραία που μου ήρθε τώρα που μάλλον ήμουν έτοιμη να μου έρθει κάτι και είμαι ερωτευμένη''.

Το τέλος της συνεργασίας με το Mega

Η ηθοποιός - παρουσιάστρια μίλησε και για το τέλος της συνεργασίας της με το Mega. «Έμαθα για το κόψιμο της εκπομπής 3 μέρες πριν το πω στους συνεργάτες μου. Έμεναν περίπου 25 εκπομπές να κάνουμε ακόμα. Εκείνη την ημέρα πήρα τηλέφωνο τον γείτονά μου, του είπα τι συνέβη και ότι ήθελα να με γυρίσει σπίτι, να πιώ... Μετά πήρα έναν φίλο μου παπά και του είπα ''έλα γρήγορα διάβασέ μας''. Μετά έγινε το ξέσκισμα του αιώνα για το πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα. Ότι μαζευτήκαμε σπίτι μου, ότι ήπιαμε, ότι χορέψαμε, επειδή φάνηκε ότι διασκεδάσαμε, ενώ εμείς έτσι θέλαμε να αποχαιρετιστούμε και να ξεσπάσουμε. Και λες ''μωρέ δεν ντρέπεστε;'' εξήγησε η Δανάη.

Όταν ρωτήθηκε για την σχέση που έχει η ίδια με το σώμα της είπε: «Μπορεί η αυτοπεποίθηση που πολλές φορές δείχνω να τσιτώνει κάποιους και να σκέφτονται ''κάτσε κυρά μου σπίτι σου''. Δεν θες να δεις τον άλλον καλά, θες να τον δεις οκ, αλλά όχι καλύτερα από εσένα.

Από πέρυσι έχω χάσει κάποια κιλά... έκοψα το κάπνισμα , έκανα ένα restart. Έμαθα να με αγαπάω έτσι και ανέπτυξα άλλα μου κομμάτια... είχα χιούμορ, αυτοσαρκασμό. Όταν καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος φτάνει μέχρι εκεί να σε σχολιάζει για το σώμα σου λες ''όχι αγάπη μου...δεν θα μπω στη διαδικασία να αμφισβητήσω εμένα γιατί κάποιος λέει π.χ ότι δεν μου πάει το μαγιό.»