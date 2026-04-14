Δανάη Μπάρκα: Ντύνεται νυφούλα τον Ιούνιο στη Μεσσηνία - Παντρεύεται τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση

Η ηθοποιός ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και οι προετοιμασίες του γάμου της βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πρώτα γάμος στη Μεσσηνία και μετά γλέντι στη Σέριφο! Η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της Φάνης Μπότσης αποφάσισαν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας μετά από ενάμιση χρόνο που βρίσκονται μαζί και πλέον δεν θέλουν να τους κρατά τίποτα χωριστά.

Στην Καλαμάτα

Ο γάμος -σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το πρωινό»- θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου (φάε τη σκόνη της Αθηνά Οικονομάκου, σε πρόλαβε) στη Μεσσηνία, κοντά στο ξενοδοχείο που έχουν η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Το ζευγάρι αγαπά πολύ την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, γι’ αυτό και έχει αποκτήσει σπίτι στην περιοχή ώστε να μπορεί να περνά πολύ χρόνο στην πόλη.

Η Μπάρκα έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες για το νυφικό της, ενώ και ο Μπότσης ψάχνει για το κοστούμι του. Στόχος του ζευγαριού είναι ο γάμος να γίνει σε κλειστό κύκλο, αφού αργότερα θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι στη Σέριφο, στο νησί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο γαμπρός.

