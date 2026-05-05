Κοκλώνης για Καρρά: «Μου εξομολογήθηκε το πρόβλημα υγείας του στο J2US, έβαλε τα κλάματα στο τέλος»

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για την ημέρα που ο Βασίλης Καρράς του εκμυστηρεύτηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

«Θυμάμαι όταν δεν έκανα νούμερα έπαιρνα τηλέφωνο τον Βασίλη Καρρά και του έλεγα έχω πρόβλημα κι ερχόταν πάντα. Εδώ μου εξομολογήθηκε το πρόβλημα υγείας του. Όποιος δει καλύτερα εκείνο το επεισόδιο, έβαλε τα κλάματα στο τέλος. Πέρασε καιρός για να καταλάβω ότι ήταν γι’ αυτό… Όταν έφυγε από τη ζωή έσβησε ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα! Ήταν πάντα δίπλα μου και στα καλά και στα κακά».

Με ταξιδιωτική εκπομπή θα τελειώσει η TV για μένα

«J2US ίσον Κοκλώνης πλέον, αλλά το έχω τραβήξει από τα μαλλιά. Κανείς μας δεν θέλει να είναι 6 ώρες στον αέρα και είναι και πολύ δύσκολο. Θεωρητικά στο πρόγραμμα έχουμε κι άλλον έναν κύκλο Just, όμως το κανάλι θα αποφασίσει. Εγώ ταξιδιωτικό θέλω να κάνω! Έτσι θέλω να τελειώσει το κεφάλαιο τηλεόραση για εμένα».

«Δεν θα κάνω Just στον γάμο της Μπάρκα».

Ο Κοκλώνης, που είναι φίλος με τη Δανάη Μπάρκα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον επικείμενο γάμο της ηθοποιού. «Δεν θα κάνω Just εκείνη τη μέρα αν είναι να γίνει ο γάμος. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί ο νέος της σύντροφος. Αν δεν ήμουν παραγωγός στη εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου θα ήμουν στην πρωινή εκπομπή της Δανάης και μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα».