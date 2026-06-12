Η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται αύριο, αλλά ποιος θα είναι ο κουμπάρος;

Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της Φάνης Μπότσης το Σάββατο 13 Ιουνίου παντρεύονται στη Μεσσηνία, έχοντας δίπλα τους τους αγαπημένους τους ανθρώπους, σε ένα τριήμερο σχεδιασμένο ως την αππόλυτη γιορτή της ευτυχίας τους.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Πάνος Κατσαρίδης, ενώ όλα είναι έτοιμα ακόμα και τα 3 φροέματα της νύφης, αυτό που αποτελεί αίνιγμα είναι οι κουμπάροι. Το ζευγάρι δεν έχει καταλήξει στην επιλογή των προσώπων και αναμένεται έκπληξη με ένα συγγενικό πρόσωπο να έχει ήδη αναλάβει βασικό ρόλο στο Μυστήριο.

Όσο για τους φίλους της νύφης και του γαμπρού; Θα ενημερωθούν πριν την τελετή για το που θα πραγματοποιηθεί καθώς και ποιοι θα τη συνοδεύσουν.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένο ένα χαλαρό welcome drink για τους καλεσμένους και την Κυριακή, την επόμενη μέρα από τον γάμο, έχει προγραμματιστεί ένα after wedding πάρτι σε ψαροταβέρνα της περιοχής.

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