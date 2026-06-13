Χατζηπαναγιώτης για γάμο Δανάης: Εγώ θα τη συνοδεύσω και ο μπαμπάς της ίσως - Η Βίκυ κλαίει καιρό τώρα

Τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη φιλοξένησε η εκπομπή «Στούντιο 4» και τον ρώτησε μεταξύ άλλων και για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

«Διάφοροι με ρωτάνε και λέω «παιδιά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη». Δηλαδή ζει έναν έρωτα. Από εκεί και πέρα ο γάμος πάντα ήταν στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον» εξήγησε ο ηθοποιός.

Και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της, ίσως. Θα συγκινηθείς... με την έννοια ότι ύστερα από τόσα χρόνια που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που αγαπάει. Αυτό, αυτόματα περνάει στη μνήμη σου και τρέχει αμέσως όλη η ιστορία. Η Βίκυ θα κλαίει πολύ. Γενικά κλαίει καιρό τώρα».