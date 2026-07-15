Μάρω Κοντού: Η τελευταία της σκηνή στη σειρά «Η γη της ελιάς»

Στις 7 Μαΐου 2025, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στo επεισόδιο 118 της σειράς του MEGA, «Η γη της Ελιάς». Η «Μαρία», όπως λεγόταν ο ρόλος που υποδυόταν, έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός.

Η Κοντού κατάφερε να μείνει ενεργή τηλεοπτικά μέχρι το τέλος της ζωής της αποδεικνύοντας το πόσο μεγάλη σταρ ήταν!