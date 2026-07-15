LIFE Μάρω Κοντού Θάνατοι Showbiz

Μάρω Κοντού: Η τελευταία της σκηνή στη σειρά «Η γη της ελιάς»

Τον περασμένο Μάιο παίχτηκε το επεισόδιο που η πρωταγωνίστρια έκανε την τελευταία της εμφάνιση στην τηλεόραση...

Caption
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στις 7 Μαΐου 2025, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στo επεισόδιο 118 της σειράς του MEGA, «Η γη της Ελιάς». Η «Μαρία», όπως λεγόταν ο ρόλος που υποδυόταν, έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός.

Η Κοντού κατάφερε να μείνει ενεργή τηλεοπτικά μέχρι το τέλος της ζωής της αποδεικνύοντας το πόσο μεγάλη σταρ ήταν!

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Μάρω Κοντού Θάνατοι Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader