Καρκίνος: Πειραματική θεραπεία εξαφάνισε όγκους σε ποσοστό 100% χωρίς νυστέρι ή χημειοθεραπεία

Μια πρωτοποριακή κλινική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο περιοδικό The New England Journal of Medicine αναφέρει κάτι πραγματικά αδιανότητο: όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου που συμμετείχαν στη μελέτη θεραπεύτηκαν σε ποσοστό 100% χωρίς να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες ή χειρουργείο. Το φαινόμενο οφείλεται σε ένα νέο πειραματικό φάρμακο που ενεργοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Αν τα επόμενα βήματα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα, τότε ίσως αλλάξει ριζικά ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Η μελέτη, όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Αντικείμενο της έρευνας ήταν μια μορφή καρκίνου του παχέος εντέρου που χαρακτηρίζεται από γενετική βλάβη στην επιδιόρθωση του DNA – μια κατάσταση γνωστή ως MMRd. Οι όγκοι αυτοί παρουσιάζουν πολλές μεταλλάξεις και γίνονται πιο εύκολοι στόχοι για το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς το σώμα τους «αναγνωρίζει» πιο εύκολα ως ξένα σώματα.

Το φάρμακο dostarlimab και η υπόσχεση ενός διαφορετικού μέλλοντος

Το dostarlimab, το φάρμακο που δοκιμάστηκε, λειτουργεί εμποδίζοντας μια πρωτεΐνη που κανονικά περιορίζει τη δράση των αμυντικών κυττάρων, επιτρέποντας έτσι στο ανοσοποιητικό να επιτεθεί με όλη του την ισχύ στους όγκους. Χρησιμοποιείται ήδη σε άλλες μορφές καρκίνου, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα ως η μόνη θεραπεία από την αρχή της διάγνωσης.

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη κανονικά επρόκειτο να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία και χειρουργική αφαίρεση ορθού, θεραπείες εξαντλητικές, με σοβαρές παρενέργειες, που επηρεάζουν σημαντικά και την ποιότητα ζωής. Ορισμένοι νοσούντες μάλιστα, αντιμετωπίζουν μόνιμα προβλήματα με το έντερο, την ουροδόχο κύστη ή ακόμα και με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική λειτουργία.

Η αρχική πρόβλεψη των ερευνητών ήταν ότι η ανοσοθεραπεία θα μείωνε τον όγκο και θα έκανε την επέμβαση πιο εύκολη. Αυτό που συνέβη όμως ήταν αναπάντεχο: οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς και στους 12 ασθενείς που συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο της μελέτης. Οι γιατροί δεν χρειάστηκε να παρέμβουν με κανένα άλλο μέσο. Οι ασθενείς ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους χωρίς να χάσουν τη λειτουργικότητα του σώματός τους και χωρίς επιπλοκές.

Το μέλλον της ογκολογίας: εξατομικευμένες θεραπείες βασισμένες στο DNA του όγκου

Το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα δείχνει πως η εξατομικευμένη ιατρική είναι το μέλλον. Οι γιατροί πλέον εξετάζουν όχι μόνο τον τύπο του καρκίνου, αλλά και τις γενετικές ιδιαιτερότητες του όγκου για να αποφασίσουν την κατάλληλη θεραπεία. Η στόχευση των όγκων με το γονιδιακό προφίλ MMRd φαίνεται ότι δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα και μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Φυσικά, η μελέτη βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και οι επιστήμονες προχωρούν με προσοχή. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός και απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι ο καρκίνος δεν θα επανεμφανιστεί. Παράλληλα, ερευνώνται και άλλες μορφές καρκίνου που φέρουν το ίδιο γενετικό χαρακτηριστικό, όπως εκείνοι της μήτρας, του στομάχου και του παχέος εντέρου.

Οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα στο μέλλον. Το ενδεχόμενο να ξεκινά κανείς την αντιμετώπιση του καρκίνου μόνο με ανοσοθεραπεία –χωρίς επώδυνες επεμβάσεις και παρενέργειες– μοιάζει όλο και πιο πιθανό. Για πολλούς ασθενείς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να θυσιάσουν την ποιότητα ζωής τους για να σωθούν. Αν η ελπίδα γίνει πραγματικότητα, ίσως μιλάμε για μια νέα εποχή στη μάχη κατά του καρκίνου.