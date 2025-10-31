Κάρμεν Ρουγγέρη: Αποκάλυψε την συνομιλία της με την Ναταλία Λιονάκη και την πρόταση που της έκανε

Η Κάρμεν Ρουγγέρη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε μεταξύ άλλων και για την τελευταία συνομιλία που είχε με την Ναταλία Λιονάκη, πριν εκείνη εγκαταλείψει τα εγκόσμια και γίνει μοναχή στην Κένυα.

«Της είχα προτείνει να παίξει την ωραία Ελένη. Μου είπε θα το σκεφτεί και θα μου πει, αλλά μετά από λίγες ημέρες μου είπε: «Όχι, δεν μπορώ να παίξω μαζί σας γιατί κάτι πολύ ωραίο θα μου συμβεί». Δεν σοκαρίστηκα, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Αν ήταν και το παιδί μου θα το δεχόμουν. Θα επενέβαινα αν έκανε κάτι κακό, δεν θα την υπερασπιζόμουν, θα πήγαινα να το καταγγείλω στην αστυνομία» εξομολογήθηκε η ηθοποιός

«Οι δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου ήταν οι θάνατοι. Όταν έχασα τον πατέρα μου και την μητέρα μου, ήμουν πάρα πολύ νέα, αλλά το αντιμετώπισα ως μεγάλη και μου άλλαξε τον χαρακτήρα, να μην στενοχωριέμαι για τίποτα αν χάσω τίποτα.

Μιλώντας για την απώλεια του συζύγου της είπε: «Ο σπουδαιότερος άνθρωπος στη ζωή μου ήταν ο σύζυγός μου. Όταν φύγω από τη ζωή θα πάω να τον συναντήσω».