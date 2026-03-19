«Πυρά» Καρυστιανού για Τέμπη - Η φωτογραφία μέσα από τα δικαστήρια Λάρισας

Έντονη αγανάκτηση και βαθιά θλίψη εκφράζει η Μαρία Καρυστιανού για τη διαδικασία της δίκης που αφορά τα βίντεο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταγγέλλοντας σοβαρές δυσλειτουργίες.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για πλήρη απαξίωση της διαδικασίας στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, περιγράφοντας πολύωρη ταλαιπωρία για συγγενείς θυμάτων και συνηγόρους, οι οποίοι περίμεναν για περισσότερες από δέκα ώρες χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρόεδρος του δικαστηρίου απουσίαζε λόγω αναρρωτικής άδειας, χωρίς να υπάρχει σαφής ενημέρωση, ενώ τελικά αναπληρωτής δικαστής ανακοίνωσε την αναβολή της δίκης για τις 2 Απριλίου, προκαλώντας έντονη απογοήτευση σε όσους είχαν μεταβεί στη Λάρισα.

Η ίδια καταγγέλλει ακόμη καθυστερήσεις στην πρόσβαση στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι τα κατασχεθέντα στοιχεία αναζητούνταν για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Στην ανάρτησή της κάνει λόγο για «κοροϊδία» και «δυσλειτουργία» του συστήματος, επαναφέροντας αιχμές περί συγκάλυψης και κάνοντας λόγο για «ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Πόση ντροπή! Είμαστε από το πρωί και μέχρι τώρα ώρα 20.30, πάνω από δέκα ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας! Ήρθαμε για τη δίκη με τα εξαφανισμένα βίντεο.

Να θυμηθούμε ότι λίγες μέρες στην τελευταία δικάσιμο της ίδιας δίκης, αμέσως μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδη, η Πρόεδρος ζήτησε δακρυσμένη συγγνώμη και στη συνέχεια λιποθύμησε.

Σήμερα η ίδια Προέδρος απουσίαζε, χωρίς κανείς να απαντά στα ερωτήματα για τον λόγο για την αναρρωτική άδεια που έλαβε και χωρίς βέβαια στοιχειωδώς να έχουν προηγουμένως ενημερώσει για την προδιαγεγραμμένη διακοπή της δίκης τους συγγενείς και τους δικηγόρους.

Έτσι στην έδρα ανέβηκε σήμερα ένας αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος με συνοπτικές διαδικασίες ανακοίνωσε σε συγγενείς και δικηγόρους -που ταξίδεψαν από τα χαράματα για να είναι παρόντες στις 9:00 π.μ.- ότι η δίκη αναβάλλεται για τις 2/4. Τέτοια απαξίωση!

Αυτό όμως που ακολούθησε είναι πραγματικά απίστευτο και επιβεβαιώνει την ύπαρξη κυκλώματος στο δικαστήριο της Λάρισας, που καταστρέφει και "μπαζώνει" στοιχεία, σε συνέχεια του μπαζώματος της ανάκρισης από τον διορισμένο μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού, ανακριτή, κ. Μπακαΐμη.

Ζητήσαμε να μας παραδοθεί αντίγραφο του κατασχεμένου υλικού της δικογραφίας όπως ως διάδικοι δικαιούμαστε και όπως είχαμε εγγράφως σε προγενέστερο χρόνο αιτηθεί.

Μιας κατάσχεσης δήθεν κατεπείγουσας που όμως έγινε σε τέσσερις δόσεις με μεσολάβηση ενός ολόκληρου Σαββατοκύριακου, και η οποία μόνο "επείγουσα" δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Όμως, η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Λάρισας, όπου κατά τον νόμο πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των κατασχεθέντων, κ. Μυλωνά, όλως τυχαίως έλειπε και δεν απαντούσε καν στο τηλέφωνο στις κλήσεις που της έκανε από το δικαστήριο η γραμματέας της.

Κανείς δεν γνώριζε πού βρίσκονταν τα πειστήρια. Ψάχναμε επί πέντε ώρες... Από τον Άννα στον Καϊάφα, μπροστά σε κλειδωμένες πόρτες και ανήξερους γραμματείς. Πέντε ώρες να ανεβοκατεβαίνουμε ορόφους, ψυχικά ράκη, βιώνοντας την κοροϊδία και νιώθοντας απέραντη λύπη για την κατάντια της Δικαιοσύνης. Και θλίψη για ανθρώπους με θεσμικό ρόλο, λειτουργούς που έδωσαν όρκο να τηρούν το καθήκον τους, να τρέμουν και να ψελλίζουν: "δώστε μου λίγο χρόνο να σας απαντήσω"!

Και το κερασάκι στην τούρτα!

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας έκανε εν τέλει δεκτή την αίτηση μας να λάβουμε αντίγραφα των κατασχεθέντων, πλην όμως εν συνεχεία μετά από παρέμβαση της Προϊσταμένης, η Πρόεδρος ανακάλεσε τις έγγραφες αποφάσεις της για λήψη αντιγράφων! Και έτσι η διαδικασία λήψης αντιγράφων των κατασχεθέντων που είχε ξεκινήσει , ξαφνικά σταμάτησε!

Και ενώ εξελισσόταν αυτή η τραγική διαδικασία, ο κ. Σεβαστίδης, ο οποίος είχε επισκεφτεί το Πρωτοδικείο Λάρισας, την ίδια ημέρα που λιποθύμησε η Πρόεδρος της έδρας, έσπευσε και εξέδωσε δελτίο τύπου συγχαίροντας τους δικαστές για το έργο τους! Ντροπή.

Καταλαβαίνουμε όλοι τι έχουν μέσα και τι δείχνουν τα κατασχεθέντα για να γίνεται τόσος πόλεμος για να αποκλειστεί η πρόσβαση μας!

Κατρακυλάμε σε γκρεμό διότι η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι ανεξάρτητη στην πράξη, όχι στα λόγια.

Καταδικάζουμε τη βασιλεία της ομερτά στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας και όχι μόνο.

Καταδικάζουμε το "μπάζωμα" και τη συγκάλυψη. Και δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε μέχρι όλοι οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στην αληθινή δικαιοσύνη και στον Ελληνικό λαό!»