Καταδικάστηκαν για βία κατά αριστερών μέλη της «Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης»

Ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στους 13 από τους 15 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή τους στην ακροδεξιά οργάνωση «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης» (ΕΝΕΘ) - «Defend Salonica».

Οι παραπάνω φέρονταν ότι συμμετείχαν σε περιστατικά με ξυλοδαρμούς ιδεολογικών τους «αντιπάλων», σε οπαδική βία, ληστείες και κλοπές, ενώ προέκυψε ότι διαφήμιζαν τις βίαιες επιθέσεις τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δικαστήριο αθώωσε δύο κατηγορούμενους για όλα τα αδικήματα και για επιμέρους πράξεις κάποιους άλλους, που κρίθηκαν ένοχοι μόνο για πλημμελήματα καθώς, κατά την ακροαματική διαδικασία, κατέπεσαν τα κακουργήματα της ληστείας και της εμπορίας ανθρώπων με στρατολόγηση ανηλίκων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων. Η ποινή ενός κατηγορούμενου ανεστάλη επί τριετία, ενός άλλου μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη ενώ η έφεση όλων είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση των ποινών.

Φωτ.: Intime

Τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 28 νεαροί εκ των οποίων οι 13 δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τους ενήλικους, οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ποινική δίωξη περιλάμβανε συνολικά 14 αδικήματα, κακουργήματα και πλημμελήματα.

Ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην παραπάνω οργάνωση ηγετικό - καθοδηγητικό ρόλο είχαν τρεις κατηγορούμενοι. Ο ένας από αυτούς φέρεται ότι, από τις αρχές του 2004 μέχρι και τη σύλληψή του στις 7 Μαΐου 2024, οργανώθηκε με άλλα περίπου 30 άτομα για να στρατολογήσουν ανήλικους με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους σε ένοπλες επιχειρήσεις.

Τους αποδίδονται πράξεις που στρέφονται κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς επίσης άσκηση βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Επιπλέον κατηγορούνται για δημόσια και μέσω διαδικτύου, διέγερση και πρόκληση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών κατά ομάδας ή προσώπων που προσδιορίζεται με βάση το χαρακτηριστικό εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και θρησκείας.

Όπως αναγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, ο πρώτος κατηγορούμενος που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος, εντός του 2024, έκανε «γκράφιτι» με σπρέι σε δημόσιους χώρους, που περιλάμβαναν σβάστικες ή αναγραφή εθνοσοσιαλιστικών (ναζιστικών) συμβόλων (SS, 1488, Heil Hitler κλπ), συμβόλων με ισχυρό ρατσιστικό νόημα που στοχεύουν κατά συγκεκριμένων ομάδων, όπως ενδεικτικά οι Εβραίοι, οι Ρομά, οι μετανάστες, μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ κ.α.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, στον λογαριασμό «Tik Tok» της ΕΝΕΘ αναρτήθηκε σύνθεση φωτογραφιών («πριν» και «μετά»), στην οποία απεικονίζονται, στα αριστερά, μέλη της Αυτόνομης Παρέμβασης Νεαπολιτών (Α.ΠΑ.Ν)-Λαϊκή Βιβλιοθήκη, τα οποία φέρουν πανό τους κατά τη διάρκεια πορείας στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα δεξιά απεικονίζονται μέλη της «Defend Salonica» με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, να κρατούν ανάποδα τα ίδια πανό. Επιπλέον, αναρτήθηκε μια φωτογραφία με τις φθορές που προκάλεσαν τα μέλη της ΕΝΕΘ στα γραφεία της Α.ΠΑ.Ν στη Νεάπολη. Έτσι γινόταν προτροπή στην άσκηση σωματικών βλαβών σε βάρος ατόμων που ανήκουν στον αναρχικό χώρο, κατά τις διωκτικές αρχές.

Το κατηγορητήριο

Μεταξύ άλλων, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και τα παρακάτω περιστατικά: Στις 16 Φεβρουαρίου 2025, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (Twitter), σε λογαριασμό χρήστη με αναγνωριστικό «ANTI- ANTIFA», αναρτήθηκαν τέσσερα στιγμιότυπα εικόνων που σχετίζονται με βίαια επίθεση και ληστεία που διέπραξαν μέλη της ΕΝΕΘ, με σχόλιο: «Συνεχίστε να κάνετε προσπάθειες στη δυτική Θεσσαλονίκη, θα καταλήγετε όπως πάντα με ανοικτά κεφάλια…».

Μεταξύ των αναρτηθέντων εικόνων, περιλαμβάνονταν και στιγμιότυπο από την καταγραφή της επίθεσης σε βάρος των παθόντων της ληστείας, το οποίο προέτρεπε στην άσκηση σωματικών βλαβών σε βάρος αυτών που ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Συγκεκριμένα, αφορά εικόνα ενός εκ των παθόντων, δευτερόλεπτα μετά τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε την 10η Νοεμβρίου 2024 στον Εύοσμο, από 12μελή ομάδα δραστών. Απεικονιζόταν ένας αιμόφυρτος νεαρός που προσπαθούσε να διαφύγει από το σημείο.

Στις 8 Μαρτίου 2025, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Tik Tok», αναρτήθηκε βίντεο από την περιοχή της Πυλαίας, όπου μέλη της ΕΝΕΘ εντόπισαν μέλη της αντιεξουσιαστικής ομάδας ΑΝΕΘ, την ώρα που προέβαιναν σε σβήσιμο ή παραποίηση εθνικιστικών συμβόλων, και αποπειράθηκαν να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Μεσημβρινές ώρες της 10ης Νοεμβρίου 2024, στον Εύοσμο, περίπου 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και 8 από τους κατηγορούμενους, ύστερα από καταδίωξη εγκλώβισαν δύο νεαρούς άνδρες με τους οποίους είχαν ιδεολογική αντιπαλότητα. Εκεί τους χτύπησαν με γροθιές, κλωτσιές, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, ζωστήρες και γυάλινο μπουκάλι μπύρας.