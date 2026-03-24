Καταγγελίες ΟΙΕΛΕ για «βιομηχανία» παράνομων μεταπτυχιακών και πιστοποιήσεων στον ΑΣΕΠ

Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) βρίσκεται κύκλωμα εμπορίας εικονικών μεταπτυχιακών τίτλων και πιστοποιήσεων, που φέρεται να χρησιμοποιείται για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και τη μισθολογική εξέλιξη δημοσίων υπαλλήλων.

Σαράντα ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων στοιχείων, η Ομοσπονδία επαναφέρει το ζήτημα, κάνοντας λόγο για θεσμική αδράνεια από την πλευρά της κυβέρνησης και των δικαστικών αρχών. Παρά τη συνάντηση της ηγεσίας της ΟΙΕΛΕ με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Θανάση Παπαϊωάννου, ο οποίος αναγνώρισε τη σοβαρότητα του θέματος, η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα επισημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αυτεπάγγελτη παρέμβαση από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων.

Το «πακέτο» των 3.500 ευρώ και ο ρόλος των μεσολαβητών

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ, εντοπίστηκε ηλεκτρονικός μεσάζοντας ο οποίος, σε συνεργασία με αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών, προσφέρει «δέσμη» υπηρεσιών έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ. Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην καταγγελία της η προσφορά αφορά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου από ιταλικά πανεπιστήμια και πιστοποίησης ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2. Σε σχετικό ερώτημα ενδιαφερομένου για τις διαδικασίες κρατικής πιστοποίησης χωρίς την παρουσία του, η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η απάντηση του μεσολαβητή φέρεται να παρέπεμψε σε παράκαμψη των τυπικών διαδικασιών, χαρακτηρίζοντας τις εξετάσεις ως «τεχνικά θέματα» που δεν αφορούν τον πελάτη.

Νομικές αποκλίσεις και η διάρκεια σπουδών

Μια κρίσιμη πτυχή της υπόθεσης αφορά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει ότι οι τίτλοι αυτοί ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα μηνών, τη στιγμή που η ελληνική νομοθεσία ορίζει ρητά ως ελάχιστο χρόνο σπουδών για την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου το ένα ημερολογιακό έτος. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα για τη διαδικασία πιστοποίησης και αναγνώρισης των εν λόγω τίτλων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Πολιτικές αντιδράσεις και δικαστική οδός

Το θέμα έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΙΚΗ να καταθέτουν ερωτήσεις στη Βουλή, ζητώντας θεσμικές εξηγήσεις και μέτρα αντιμετώπισης της ασύδοτης αγοράς προσόντων. Λόγω της συνεχιζόμενης απραξίας των μηχανισμών ελέγχου, το προεδρείο της Ομοσπονδίας έχει δώσει εντολή στους νομικούς του συμβούλους να εξετάσουν την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, ώστε να κινηθεί η διαδικασία της εισαγγελικής έρευνας.

Πώς η «αγορά» μορίων ανατρέπει τους πίνακες του ΑΣΕΠ

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου προσφέρει στον υποψήφιο σταθερή μοριοδότηση (200 μόρια), ενώ μια πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου C2 προσθέτει επιπλέον κρίσιμες μονάδες (έως 70). Στις εξαιρετικά ανταγωνιστικές λίστες του ΑΣΕΠ, όπου η κατάταξη κρίνεται συχνά στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, η χρήση «εικονικών» τίτλων επιτρέπει σε υποψηφίους να προσπερνούν εκατοντάδες συνδιαγωνιζόμενους. Αυτή η πρακτική υπονομεύει την αξιοκρατία, καθώς άτομα με αγορασμένα προσόντα καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις εργασίας εις βάρος εκείνων που διαθέτουν νόμιμους τίτλους, αλλοιώνοντας πλήρως την ιεραρχία των πινάκων διοριστέων.