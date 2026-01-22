«Μαραθώνιος» προσλήψεων το 2026: Πάνω από 15.000 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ – Πού ανοίγουν οι προκηρύξεις

Σε μία από τις πιο πυκνές χρονιές προσλήψεων των τελευταίων ετών εξελίσσεται το 2026 για τον δημόσιο τομέα, με το ΑΣΕΠ να δρομολογεί έναν εκτεταμένο κύκλο προκηρύξεων που καλύπτει σχεδόν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κρίσιμους τομείς του κράτους, από την Υγεία και την Παιδεία έως τις υποδομές, την κοινωνική πολιτική και τη στελέχωση των υπηρεσιών πρώτης γραμμής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ το 2026 θα αποτελέσει έτος-ορόσημο για τη μετάβαση σε ένα ταχύτερο, ψηφιακό και πιο προβλέψιμο σύστημα προσλήψεων, αξιοποιώντας πλήρως τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού και μειώνοντας αισθητά τον χρόνο έκδοσης αποτελεσμάτων.

Μάλιστα, το ΑΣΕΠ έχει εισέλθει στο 2026 έχοντας ήδη καταγράψει σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις του. Ο μέσος χρόνος έκδοσης αποτελεσμάτων προκηρύξεων έχει μειωθεί από τους 19,6 μήνες στους 12 μήνες την τελευταία τριετία, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε αυξημένο αριθμό θέσεων. Η επιτάχυνση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι ανάγκες στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης παραμένουν αυξημένες, ενώ ταυτόχρονα το πρόβλημα της άρνησης διορισμού από επιτυχόντες εξακολουθεί να προκαλεί αναπληρώσεις και καθυστερήσεις.

Οι προκηρύξεις που ανοίγουν πρώτες

Στην κορυφή του προγραμματισμού για το 2026 βρίσκονται προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας για μόνιμο προσωπικό και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, με έμφαση σε κρίσιμους τομείς.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον χώρο της Υγείας, με χιλιάδες προσλήψεις σε Γενικά Νοσοκομεία, που αφορούν τόσο μόνιμο προσωπικό όσο και συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας. Οι θέσεις καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – από Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση έως Δευτεροβάθμια και Υποχρεωτική Εκπαίδευση – και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό νοσηλευτών, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού.

Παράλληλα, προχωρούν προκηρύξεις για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με θέσεις εξειδικευμένων ηλεκτρονικών, αλλά και ευρείες προκηρύξεις για χιλιάδες θέσεις ΥΕ και ΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, καλύπτοντας ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης, τεχνικών ειδικοτήτων και διοικητικής υποστήριξης.

Σημαντικό κομμάτι του προγραμματισμού αφορά και την Παιδεία. Το 2026 προβλέπεται η έκδοση νέων προκηρύξεων για την κατάταξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και μουσικής εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την ανανέωση των πινάκων και την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

Παράλληλα, προωθείται ειδική προκήρυξη για περίπου 1.800 θέσεις αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία (ποσοστό 50% και άνω), καθώς και ξεχωριστές διαδικασίες για χιλιάδες θέσεις ΥΕ και ΔΕ, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση του προγραμματισμού προσλήψεων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό έκδοσης προκηρύξεων τακτικού προσωπικού, προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση 43 θέσεων ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στον τομέα της Υγείας, το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί τρεις διακριτές προκηρύξεις που αφορούν αποκλειστικά το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), για την κάλυψη συνολικά 3.806 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας.

Από αυτές, 510 θέσεις αφορούν προσωπικό κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 1.696 θέσεις προσωπικό κατηγοριών Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 1.600 θέσεις μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η έκδοση προκηρύξεων για τη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ, τόσο για τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και ΠΕ79, όσο και για λοιπές ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έρχονται προσλήψεις και ατόμων με αναπηρία

Στον ίδιο προγραμματισμό εντάσσεται ειδική προκήρυξη για την πλήρωση 1.800 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης.

Επιπλέον, προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη 1.700 θέσεων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καθώς και προκήρυξη για περίπου 2.500 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε φορείς του Δημοσίου.

Το «κλειδί» του γραπτού διαγωνισμού

Καθοριστικό ρόλο στις προσλήψεις του 2026 θα παίξουν οι προκηρύξεις Β’ Σταδίου, που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του δεύτερου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (1Γ/2025). Μέσω αυτών, προβλέπεται η πλήρωση χιλιάδων θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, αλλά και θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με διαδικασίες πιο στοχευμένες και λιγότερη γραφειοκρατία.

Το μοντέλο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό κορμό προσλήψεων τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, αλλά και μειώνοντας τον χρόνο από την προκήρυξη έως τον διορισμό.