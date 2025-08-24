Καταστροφή στον κρητικό αμπελώνα – Χαλάζι και καύσωνας «έσβησαν» τη σοδειά

Μια δραματική εικόνα καταγράφεται φέτος στον κρητικό αμπελώνα, με τους παραγωγούς να μιλούν για τη «χαριστική βολή» που έδωσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, στη σκιά της κλιματικής αλλαγής.

Μετά το σφοδρό χαλάζι που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ήρθε ο καύσωνας του Ιουλίου για να αποτελειώσει τα ήδη ταλαιπωρημένα αμπέλια. Το αποτέλεσμα; Κατεστραμμένες καλλιέργειες, δραματικά μειωμένη παραγωγή και υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος.

Χάθηκε το 50% της παραγωγής

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης, περιγράφει μια ζοφερή πραγματικότητα: χιλιάδες στρέμματα αμπελιών έχουν χαθεί, με την παραγωγή να μειώνεται έως και 50%, ενώ στα ξηρικά αμπέλια η κατάσταση χαρακτηρίζεται «τραγική».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή του Προφήτη Ηλία, όπου οι ζημιές από αέρα, χαλάζι και καύσωνα εκτιμώνται ότι αγγίζουν το 60%. Οι παραγωγοί ζητούν γενναίες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, αλλά και ουσιαστική στήριξη μέσω έργων υποδομής, προκειμένου να διασωθεί ο κρητικός αμπελώνας από τον μαρασμό.



Παρά το γεγονός ότι οι ζημιές έχουν ήδη δηλωθεί, η αγωνία μεγαλώνει: χωρίς άμεση κινητοποίηση και επενδύσεις σε υποδομές, η ιστορική αμπελουργία της Κρήτης κινδυνεύει να συρρικνωθεί ανεπανόρθωτα, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο οικονομικό αλλά και πολιτιστικό κενό.