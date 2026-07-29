Κατερίνα Χαρβάτη: Η Ελληνίδα που άλλαξε την ιστορία του ανθρώπου και κέρδισε το «Albert Einstein»

Μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στον χώρο της επιστήμης απονέμεται φέτος στην Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν της Γερμανίας.

Το «Albert Einstein World Award for Science 2026», που απονέμεται από το World Cultural Council, αποτελεί αναγνώριση μιας ερευνητικής πορείας η οποία έχει επαναπροσδιορίσει όσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη εξέλιξη.

Η ίδια χαρακτηρίζει τη διάκριση «μεγάλη αναγνώριση» όχι μόνο για την προσωπική της διαδρομή, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο της Παλαιοανθρωπολογίας, έναν επιστημονικό τομέα που επιχειρεί να απαντήσει στα πιο διαχρονικά ερωτήματα της ανθρωπότητας: από πού προερχόμαστε και πώς εξελιχθήκαμε.

Οι έρευνες που έγραψαν ιστορία



Η Κατερίνα Χαρβάτη θεωρείται πρωτοπόρος στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η ψηφιακή ανθρωπολογία και η τρισδιάστατη γεωμετρική μορφομετρία, οι οποίες επιτρέπουν την ψηφιακή ανακατασκευή απολιθωμάτων και την εξαιρετικά ακριβή σύγκρισή τους.

Χάρη στις μεθόδους αυτές, η ερευνητική της ομάδα έδωσε απαντήσεις σε επιστημονικά ζητήματα που παρέμεναν ανοιχτά επί δεκαετίες, αποδεικνύοντας με ισχυρά στοιχεία ότι οι Νεάντερταλ και οι Homo sapiens αποτελούσαν δύο διακριτά ανθρώπινα είδη.

Παράλληλα, η έρευνά της συνέβαλε καθοριστικά στην επιβεβαίωση της αφρικανικής προέλευσης του σύγχρονου ανθρώπου και στην ανασύνθεση των μεγάλων μεταναστευτικών διαδρομών που ακολούθησαν οι πρώτοι πληθυσμοί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των μεγάλων ανακαλύψεων



Ξεχωριστή θέση στο έργο της κατέχουν οι έρευνες στην Ελλάδα.

Η ανακάλυψη του περίφημου απολιθώματος «Απήδημα 1» στη Μάνη ανέτρεψε τα μέχρι τότε δεδομένα, καθώς απέδειξε ότι οι πρώτοι Homo sapiens έφτασαν στην Ευρώπη περίπου 150.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευε η επιστημονική κοινότητα.

Οι ανασκαφές της σε Ελλάδα και Βαλκάνια αποκάλυψαν ακόμη ότι η περιοχή αποτέλεσε σημαντικό καταφύγιο για ανθρώπους και ζώα κατά τις παγετώδεις περιόδους του Πλειστόκαινου, ενώ τεκμηρίωσαν ανθρώπινη παρουσία στον ελλαδικό χώρο ήδη πριν από 700.000 χρόνια.

Τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία στον κόσμο



Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές πρόσφατες ανακαλύψεις της ομάδας της συγκαταλέγονται τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία χειρός, ηλικίας περίπου 430.000 ετών, που εντοπίστηκαν στη θέση Μαραθούσα στη Μεγαλόπολη.

Η ανακάλυψη αποκάλυψε ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι διέθεταν πολύ πιο εξελιγμένες τεχνικές επεξεργασίας ξύλου από όσες θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση της τεχνολογικής τους εξέλιξης.

Μια νέα θεωρία για την ανθρώπινη εξέλιξη



Η συμβολή της Κατερίνας Χαρβάτη δεν περιορίζεται στις ανασκαφές.

Πρόσφατη μελέτη της, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, αμφισβητεί μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες της εξελικτικής βιολογίας: ότι η αύξηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και η μείωση του προσώπου ήταν αποτέλεσμα μιας συνεχούς φυσικής επιλογής.

Μελετώντας 87 απολιθωμένα κρανία από τα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη εξέλιξη ήταν πολύ πιο σύνθετη. Εκτός από τη φυσική επιλογή, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν οι τυχαίες γενετικές μεταβολές, οι βιολογικοί περιορισμοί, αλλά και οι μεγάλες τεχνολογικές και πολιτισμικές καινοτομίες.

Η νέα αυτή προσέγγιση μετατοπίζει το επιστημονικό ενδιαφέρον από το «γιατί εξελιχθήκαμε έτσι» στο «πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η εξέλιξη μπόρεσε να κάνει μεγάλα άλματα».

wikipedia

Ποια είναι η Κατερίνα Χαρβάτη

Η Κατερίνα Χαρβάτη είναι μία από τις κορυφαίες παλαιοανθρωπολόγους διεθνώς και πρωτοπόρος στην έρευνα για την ανθρώπινη εξέλιξη.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1970, σπούδασε Βιολογική Ανθρωπολογία στο Columbia University των ΗΠΑ και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο American Museum of Natural History και στο City University of New York.

Από το 2009 είναι καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν της Γερμανίας, όπου διευθύνει και το Κέντρο Senckenberg για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Παλαιοπεριβάλλον.

Θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ψηφιακής ανθρωπολογίας και της τρισδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρίας, ενώ οι έρευνές της για τους Νεάντερταλ, τον Homo sapiens και τα σημαντικά παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα στην Ελλάδα έχουν ανατρέψει καθιερωμένες θεωρίες για την προέλευση και την εξέλιξη του ανθρώπου.

Έχει τιμηθεί με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο Leibniz της Γερμανίας και το Albert Einstein World Award for Science 2026.

consejoculturalmundial.org

Ένα βραβείο με παγκόσμιο κύρος



Το Albert Einstein World Award for Science απονέμεται από το 1984 σε επιστήμονες των οποίων το έργο έχει αλλάξει ουσιαστικά την επιστημονική γνώση και έχει επηρεάσει την ανθρωπότητα.

Η απονομή στην Κατερίνα Χαρβάτη θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα, στην Αργεντινή.

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία για την Ελληνίδα επιστήμονα. Αποτελεί και μια διεθνή αναγνώριση της ελληνικής επιστημονικής παρουσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η έρευνα που ξεκινά από τα ελληνικά απολιθώματα συνεχίζει να αλλάζει την παγκόσμια ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ