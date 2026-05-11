Κατερίνα Καινούργιου: Επέστρεψε στην εκπομπή συγκινημένη και πανευτυχής «Γύρισα λίγο διαφορετική»

1,5 μήνας έχει περάσει από την ημέρα που η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από την εκπομπή προκειμένου να χαλαρώσει λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί και σήμερα - Δευτέρα 11 Μαΐου - επέστρεψε στο πλατό της εκπομπής πανευτυχής, συγκινημένη και διαφορετική όπως η ίδια αποκάλυψε.

«Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλέ, τι συγκίνηση είναι αυτή; Πόσο ωραία πράγματα! Γεμάτο το γραφείο! Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ. Τι να πω; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε ενάμισης μήνας, ε;

Ευχαριστώ για όλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι, όλες αυτές τις μέρες, μού στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα… και θα μιλήσω πρώτα για σας εδώ. Πήρα τόση αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας, που ειλικρινά ένιωθα σαν να είστε οικογένειά μου. Το λέω με πολλή αγάπη. Λοιπόν… θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κι όλους εσάς. Οι αγωνίες που έχουμε οι μανούλες τις πρώτες μέρες... έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και έχοντας πάρει τόσες ευχές, λέω «ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάτι να πάει στραβά» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ; Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω; Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι «θα γίνεις μαμά και θα δεις, οι προτεραιότητές σου θα είναι άλλες. Θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα.

Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά». Και νομίζω, έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι, πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει, και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει, και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής της. Παιδιά, δεν… δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις. Δεν περιγράφεται με τίποτα!

Μόνο ευγνωμοσύνη, αγάπη και ευλογία νιώθω για το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω, μια σιγουριά! Είναι μικροσκοπικούλα… Είναι τόσο καλούλα, και το πρωί, πριν αναχωρήσω δεν θυμάμαι ποιος μου το ‘λεγε… ότι θα νιώσεις λίγο δύσκολα όταν πρέπει να την αποχαιρετήσεις.

Της λέω, «πάει η μανούλα για λίγες ώρες στη δουλειά» και νομίζω ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της, έτσι… απορημένα. Και μου λένε, «δεν καταλαβαίνει ακόμα, ηρέμησε. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου και έλα πίσω». Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να ‘στε όλοι καλά. Και να κάνω και μια, έτσι, ευχή τώρα στους τηλεθεατές. Να πω ότι πάντα αγαπούσα τα παιδιά, πάρα πολύ.

Και έλεγα…«“Όλα τα παιδάκια του κόσμου να είναι καλά». Αλλά από τότε που έκανα παιδί, αυτό που είπα είναι: «Θεέ μου, το πιο σημαντικό… να είναι όλα τα παιδιά καλά. Να έχουν υγεία και να είναι καλά και ευλογημένα». Τίποτα άλλο δεν μετράει, όλα τα άλλα έρχονται. Οπότε, θα με δείτε κι εμένα πολύ διαφορετική στο πώς βλέπω τα πράγματα... Αγαπημένοι μου! Λοιπόν… ευχαριστώ πάρα πολύ».