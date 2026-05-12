Κατερίνα Καινούργιου: «Με κατηγόρησαν επειδή γέννησα με καισαρική... πάμε καλά;»

Σχόλια για την απόφασή της να γεννήσει με καισαρική τομή δέχθηκε η Κατερίνα Καινούργιου και φανερά ενοχλημένη δήλωσε στην εκπομπή:

«Ο γιατρός μου, είπε ότι γέννησα με καισαρική τομή. Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Και όταν είχα λίγο χρόνο σπίτι μετά, και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις, όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό, με κατηγορούσανε για την καισαρική τομή. Καλά, πάμε καλά; Εν έτει 2026 ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μία γυναίκα να γεννήσει με καισαρική τομή; Μπορεί να ήταν πάρα πολλοί οι λόγοι. Επίσης, μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει την καισαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι ο εύκολος δρόμος» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Και συνέχισε: «Ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην καισαρική τομή και αν δείτε υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά, έδειχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι επτά στρώσεις δέρματος, δηλαδή το σώμα εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, ή για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμά της.

Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε εκατό χρόνια πριν, ότι «για να νιώσεις το παιδί, πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά». Δηλαδή πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό, για χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε, για να κρίνουμε το πώς θα φέρει μία άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο; Είναι προσωπικό δικαίωμα. Και το σώμα της κάθε γυναίκας, είναι δικό της. Να το κάνει η ίδια, ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι, είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς και έχουν πόνο, πόνο πολύ και αγάπη».