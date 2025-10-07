Kατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο - Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε κτίριο, όπου στο ισόγειο στεγάζεται ένα φαρμακείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και για την ασφάλιση του χώρου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό. Ωστόσο από την κατάρρευση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα ακριβώς από κάτω.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Flash.gr

Flash.gr