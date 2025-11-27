Ένα νέο ημερολόγιο κυκλοφόρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με απόλυτο πρωταγωνιστή τον ίδιο. Κάθε μήνας έχει και μια φωτογραφία του που τον εμφανίζει δυναμικό και αρρενωπό και συνοδεύεται από ένα απόσπασμα από μια ομιλία ή μια δήλωσή του από το προηγούμενο έτος.

Στις σελίδες του, το ημερολόγιο τον δείχνει να κάνει πεζοπορία σε δύσβατο έδαφος, να σφίγγει τα χέρια των θαυμαστών του, να παίζει πιάνο με κοστούμι και γραβάτα, να κάνει snowmobile, να αθλείται παίζοντας τζούντο.

«Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν ποτέ», δηλώνει η φράση του Φεβρουαρίου. «Η συνταγή μου για ενέργεια: Κοιμάμαι λίγο, δουλεύω πολύ και δεν παραπονιέμαι», συμβουλεύει η φράση του Αυγούστου.

Σύμφωνα με ειδικούς, το ημερολόγιο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον Πούτιν ως τον πατέρα της πατρίδας - έναν ισχυρό ηγέτη, έναν ατρόμητο αθλητή, έναν λαμπρό ιστορικό και ακόμη και έναν σοφό σύμβουλο για τον τρόπο ζωής.

Η Φιόνα Χιλ, ανώτερη ερευνήτρια στο Brookings Institution της Ουάσιγκτον, δήλωσε στη New York Times: «Θέλουν τον Πούτιν ως μια εμβληματική φιγούρα, υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο cool είναι, πόσο ισχυρός είναι, πόσο είναι το ζωντανό σύμβολο και η ενσάρκωση της καθημερινότητας όλων».

«Είναι η ιδέα ενός άνδρα για κάθε εποχή», δήλωσε η Χιλ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη Ρωσία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.



Τα ημερολόγια πωλούνται σε όλη τη χώρα στην τιμή των 3,50 δολαρίων το καθένα.