Κάθε πότε χρειάζεται αερισμός του σπιτιού τον χειμώνα

Όταν τα παράθυρα μένουν συνεχώς κλειστά, ο αέρας στο σπίτι επιβαρύνεται από ρύπους, αυξημένο διοξείδιο του άνθρακα και υγρασία. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας και, κατ’ επέκταση, την υγεία και την ευεξία μας. Όπως επισημαίνει η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US EPA), η τακτική ανανέωση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους μειώνει πιθανούς κινδύνους και βοηθά στη διατήρηση ενός πιο υγιεινού και ισορροπημένου περιβάλλοντος διαβίωσης.

Δες πόσες φορές την ημέρα χρειάζεται αερισμός, πόση ώρα πρέπει να κρατάς ανοιχτά τα παράθυρα και πώς να το κάνεις σωστά χωρίς να χάνεις θερμότητα.