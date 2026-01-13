Αλάτι στο νερό για το σφουγγάρισμα: Ποιος είναι ο λόγος και τι προσφέρει στον καθαρισμό

Παρότι σήμερα η αγορά είναι γεμάτη με απορρυπαντικά, απολυμαντικά και εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού, αρκετοί συνεχίζουν να εμπιστεύονται το αλάτι ως ένα επιπλέον «μυστικό» για καθαρά πατώματα. Η περιέργεια γύρω από τη συγκεκριμένη συνήθεια δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα απλό και οικονομικό υλικό, που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα και σταδιακά βρίσκει θέση και στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, πέρα από το μαγείρεμα.

Δες γιατί αυτή η παλιά πρακτική έχει πραγματικά αποτελέσματα, σε ποια πατώματα ταιριάζει και πότε καλύτερα να την αποφύγεις.