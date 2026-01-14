Πώς να καθαρίσεις τις μαύρες κηλίδες από τη σιλικόνη στο μπάνιο

Οι σκούρες αλλοιώσεις που εμφανίζονται στη σιλικόνη γύρω από την μπανιέρα, τον νιπτήρα ή άλλα σημεία του μπάνιου δεν προκύπτουν τυχαία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνδέεται με συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης και συντήρησης του χώρου. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η υγρασία, καθώς το νερό που παγιδεύεται στις ενώσεις της σιλικόνης δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Παράλληλα, καθαριστικά που δεν απολυμαίνουν αποτελεσματικά μπορεί να αφήνουν υπολείμματα, τα οποία σε συνδυασμό με την υγρασία ευνοούν τον σχηματισμό πιο έντονων μαύρων λεκέδων.

Δες πρακτικούς και ασφαλείς τρόπους ώστε να απαλλαγείς από τις μαύρες κηλίδες και να διατηρήσεις το μπάνιο σου καθαρό.