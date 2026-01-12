Το τέλος της κλασικής πιατοθήκης - Η νέα λύση που εξοικονομεί χώρο και βάζει τάξη στην κουζίνα

Ανάμεσα στα αντικείμενα που συχνά επιβαρύνουν τον πάγκο της κουζίνας και χαλούν τη συνολική εικόνα της κουζίνας βρίσκεται η παραδοσιακή πιατοθήκη-στραγγιστήρι. Αν και για χρόνια θεωρείται απαραίτητη για το στέγνωμα πιάτων και σκευών, η παρουσία της συνοδεύεται από αρκετά μειονεκτήματα, που σχετίζονται τόσο με την υγιεινή όσο και με την πρακτική οργάνωση του χώρου.

Δες ποια είναι η νέα εναλλακτική που κερδίζει έδαφος και πώς μπορείς να μεταμορφώσεις την κουζίνα σου.