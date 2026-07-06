Ελλάδα Πτήσεις

Καθυστερήσεις πτήσεων: Σύσκεψη για βελτίωση λειτουργίας και καλύτερο συντονισμό

Σύσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις καθυστερήσεις πτήσεων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και τη βελτίωση της λειτουργίας.

Credit Photo - INTIME
Credit Photo - INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και SKY express.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των καθυστερήσεων, με έμφαση στην αυστηρότερη τήρηση των συμφωνημένων χρονοθυρίδων (slots), την αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εσωτερικής κυκλοφορίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες επιμέρους συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα και να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός των δράσεων.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με κοινό στόχο τη συνεργασία όλων των πλευρών για τον περιορισμό των καθυστερήσεων κατά τη θερινή περίοδο, ένα φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς το τελευταίο διάστημα.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πτήσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader