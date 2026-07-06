Καθυστερήσεις πτήσεων: Σύσκεψη για βελτίωση λειτουργίας και καλύτερο συντονισμό

Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και SKY express.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των καθυστερήσεων, με έμφαση στην αυστηρότερη τήρηση των συμφωνημένων χρονοθυρίδων (slots), την αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εσωτερικής κυκλοφορίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες επιμέρους συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα και να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός των δράσεων.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με κοινό στόχο τη συνεργασία όλων των πλευρών για τον περιορισμό των καθυστερήσεων κατά τη θερινή περίοδο, ένα φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς το τελευταίο διάστημα.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ