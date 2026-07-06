Αεροδρόμια: Αυξημένες κατά 63% οι καθυστερήσεις πτήσεων-Η Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αεροπορική αγορά, καθώς οι καθυστερήσεις στις πτήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες και πιέζοντας το σύστημα εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurocontrol (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας), οι καθυστερήσεις πτήσεων στην Ελλάδα καταγράφουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που φέρνει τη χώρα στην τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη συνέπεια των πτήσεων.

Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, της AEGEAN και της SKY express, με στόχο να εντοπιστούν τα αίτια και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Πολύωρες αναμονές και αλυσιδωτές επιπτώσεις

Παρά το γεγονός ότι η ΥΠΑ αναφέρει πως η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών διαμορφώνεται στα 2,26 λεπτά, επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες κάνουν λόγο για αρκετές πτήσεις που καθυστερούν ακόμη και έως έξι ώρες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Μιλάνο, η οποία την Κυριακή (5/7) αναχώρησε με καθυστέρηση πέντε ωρών, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών.

Οι αεροπορικές εταιρείες επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων (domino effect), καθώς η καθυστέρηση ενός δρομολογίου επηρεάζει και τα επόμενα.

Πού αποδίδεται το πρόβλημα

Πηγές της αεροπορικής αγοράς αποδίδουν την κατάσταση κυρίως στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και όχι στην αυξημένη επιβατική κίνηση ή στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως σημειώνουν, οι εταιρείες καταρτίζουν τα προγράμματά τους με βάση τη χωρητικότητα (capacity) που εγκρίνει η Πολιτική Αεροπορία και τηρούν τα προβλεπόμενα όρια.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι χώρες με εξίσου έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως η Τουρκία, δεν παρουσιάζουν αντίστοιχο εύρος καθυστερήσεων.

Από την πλευρά της, η ΥΠΑ υποστηρίζει ότι οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας μειώθηκαν κατά 31,77% τον Ιούνιο, ενώ διευκρινίζει πως τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου.

Όπως αναφέρει, οι αυξημένες καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης αλλά και των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Reuters

Πρόσθετες καθυστερήσεις λόγω του νέου συστήματος EES

Προβλήματα καταγράφονται και στους συνοριακούς ελέγχους εξαιτίας της σταδιακής εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Entry/Exit System (EES).

Το ψηφιακό σύστημα καταγράφει τους πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο Σένγκεν, συλλέγοντας προσωπικά και βιομετρικά δεδομένα, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη σφράγιση των διαβατηρίων.

Σε ορισμένα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως στις Βρυξέλλες, οι ουρές στις ώρες αιχμής φτάνουν ακόμη και τις πέντε ώρες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Eurocontrol

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Eurocontrol, τα ελληνικά αεροδρόμια ευθύνονται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών.

Από αυτό το ποσοστό, το 9% αφορά το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το 4% το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ενώ στην έκθεση σημειώνεται ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν τη διαχείριση του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Γαλλία καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων με 29%, ακολουθεί η Ισπανία με 21% και τρίτη η Ελλάδα με 13%. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται ακόμη το Ηνωμένο Βασίλειο (11%) και η Γερμανία (9%).

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου καθυστέρησαν συνολικά 53.940 πτήσεις στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου το 22% του συνόλου, ενώ η μέση καθυστέρηση διαμορφώθηκε στα 3,67 λεπτά ανά πτήση, αυξημένη κατά 29% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε επίπεδο αεροπορικών εταιρειών, η Turkish Airlines καταγράφει την καλύτερη επίδοση στην ακρίβεια αφίξεων με ποσοστό 86%, ακολουθεί η Air France με 67%, ενώ η AEGEAN βρίσκεται χαμηλότερα με ποσοστό 60%.