Όταν ταξιδεύουμε, γινόμαστε…προβλέψιμοι: Αυτές είναι οι πιο περίεργες τουριστικές συνήθειες ανά χώρα

Από τους Βρετανούς που στήνονται σε ουρές χωρίς λόγο μέχρι τους Έλληνες που διαφημίζουν τα «δικά» τους παιδιά, κάθε χώρα έχει τη δική της ταξιδιωτική «σφραγίδα».

Μάλιστα, όσο κι αν προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, όλοι κουβαλάμε μαζί μας μικρές συνήθειες που προδίδουν την καταγωγή μας.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει, με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, ο πολιτιστικός ιστότοπος Moss and Fog, παρουσιάζοντας τις πιο χαρακτηριστικές –και συχνά αμήχανες– τουριστικές συνήθειες ταξιδιωτών από δεκάδες χώρες.

Οι περιγραφές βασίζονται σε στερεότυπα και σατιρικές υπερβολές και δεν αποτελούν επιστημονική καταγραφή. Ωστόσο, πολλές από αυτές αναγνωρίζονται εύκολα από όσους έχουν ταξιδέψει.



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Κάθε χώρα έχει τη δική της... τουριστική προσωπικότητα



Όπως σημειώνουν οι δημιουργοί του αφιερώματος, κάθε λαός διαθέτει μια ιδιαίτερη «τουριστική προσωπικότητα» που εμφανίζεται σχεδόν αμέσως μόλις βρεθεί στο εξωτερικό.

Δεν πρόκειται για κακή συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού, αλλά για καθημερινές συνήθειες και πολιτισμικούς κώδικες που μεταφέρονται ασυναίσθητα από τη χώρα προέλευσης σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, όπως σχολιάζει εύστοχα το άρθρο, είναι σαν «το πολιτισμικό λειτουργικό σύστημα μιας χώρας να προσπαθεί να λειτουργήσει σε άλλη πραγματικότητα».

Οι Έλληνες και... το εστιατόριο του ξαδέλφου



Για την Ελλάδα, η σατιρική «αδυναμία» έχει άρωμα οικογένειας και καλού φαγητού.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα, οι Έλληνες τουρίστες δύσκολα χάνουν την ευκαιρία να προτείνουν σε οποιονδήποτε συναντήσουν το εστιατόριο κάποιου συγγενή ή φίλου τους. Μάλιστα, το κάνουν ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή συνομιλούν με... ιδιοκτήτη άλλου εστιατορίου.

Πρόκειται, φυσικά, για μια χιουμοριστική υπερβολή που βασίζεται στη γνωστή ελληνική συνήθεια να εμπιστευόμαστε και να προωθούμε «τους δικούς μας ανθρώπους».



Οι πιο χαρακτηριστικοί τουρίστες του κόσμου



Η λίστα είναι γεμάτη απολαυστικές παρατηρήσεις.

Οι Γερμανοί οργανώνουν σχολαστικά κάθε λεπτό των διακοπών τους, φτάνουν παντού νωρίς και έχουν ήδη διαβάσει όλες τις πληροφορίες πριν επισκεφθούν ένα αξιοθέατο.

Οι Βρετανοί σχηματίζουν ουρές ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος και απολογούνται... επειδή περιμένουν.

Οι Αμερικανοί μιλούν δυνατά, αφήνουν γενναιόδωρα φιλοδωρήματα και απορούν όταν η ευγνωμοσύνη δεν είναι εξίσου εκδηλωτική.

Οι Γάλλοι ξεκινούν πάντα μια συζήτηση στα γαλλικά, αλλά μόλις διαπιστώσουν ότι ο συνομιλητής δυσκολεύεται, αλλάζουν αμέσως σε άψογα αγγλικά.

Οι Ιάπωνες δημιουργούν τόσο υποδειγματικές ουρές, ώστε οι υπόλοιποι τουρίστες μπαίνουν πίσω τους χωρίς να ξέρουν καν γιατί περιμένουν.





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Καφές, φωτογραφίες και... ποδήλατα



Η καθημερινότητα κάθε λαού φαίνεται να ακολουθεί τους ταξιδιώτες ακόμη και στις διακοπές.

Οι Ιταλοί επιμένουν να πίνουν τον εσπρέσο όρθιοι στον πάγκο και κοιτούν με απορία όσους παραγγέλνουν καφέ με γάλα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι Ολλανδοί θεωρούν σχεδόν αυτονόητο ότι μπορούν να μετακινηθούν παντού με ποδήλατο, ενώ οι Νορβηγοί κουβαλούν πάντα μαζί τους αδιάβροχο, ακόμη και στις πιο ηλιόλουστες παραλίες.

Στην Ασία, οι διαφορές αποτυπώνονται κυρίως μέσα από τον τρόπο που απαθανατίζονται οι διακοπές.

Οι Ινδοί φωτογραφίζουν σχεδόν τα πάντα, οι Νοτιοκορεάτες αφιερώνουν χρόνο στην τέλεια φωτογραφία του φαγητού πριν το δοκιμάσουν και οι Ταϊλανδοί αντιμετωπίζουν σχεδόν κάθε κατάσταση με ένα χαμόγελο.

Εκεί όπου η φιλοξενία είναι τρόπος ζωής



Σε αρκετές χώρες, το αφιέρωμα εστιάζει όχι σε αμήχανες συνήθειες αλλά στη διάθεση φιλοξενίας.

Οι Ιορδανοί προσκαλούν εύκολα τους επισκέπτες στο σπίτι τους, οι Πακιστανοί θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι ο ξένος θα δεχτεί την πρόσκληση για δείπνο, ενώ οι Νιγηριανοί ταξιδεύουν έχοντας μαζί τους αρκετό φαγητό για να το μοιραστούν ακόμη και με αγνώστους.

Οι Τούρκοι, από την άλλη, δύσκολα ξεκινούν μια σοβαρή κουβέντα χωρίς να προηγηθεί ένα ποτήρι τσάι.

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Γιατί μας διασκεδάζουν τόσο αυτά τα στερεότυπα



Το Moss and Fog υπενθυμίζει ότι όλα τα παραπάνω αντιμετωπίζονται με χιούμορ και δεν περιγράφουν όλους τους ταξιδιώτες μιας χώρας.

Άλλωστε, πίσω από κάθε στερεότυπο κρύβεται συνήθως μια μικρή δόση αλήθειας και πολλή υπερβολή.

Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι τουρίστες –ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους– κάνουν ακριβώς το ίδιο: Προσπαθούν να γνωρίσουν έναν άγνωστο τόπο, κουβαλώντας μαζί τους τις συνήθειες, τις ιδιαιτερότητες και τις μικρές... παραξενιές της πατρίδας τους. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η πιο γοητευτική πλευρά κάθε ταξιδιού.