ΗΠΑ: Αγριεμένος βίσονας εκτόξευσε ηλικιωμένο τουρίστα σε ύψος δυόμιση μέτρων

Ένας τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση βίσονα στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου.



Σύμφωνα τη New York Post, o άνδρας περπατούσε με τον μικρό εγγονό του, όταν δέχτηκε την επίθεση από τον βίσονα.



Ο Mike MacLeod, επαγγελματίας φωτογράφος που βρίσκονταν στο σημείο του περιστατικού, ανέφερε πως ο βίσονας όρμησε ξαφνικά στους δύο τουρίστες και στη συνέχεια χτύπησε άγρια ​​το κεφάλι τον ηλικιωμένο άνδρα, εκτοξεύοντάς τον στα 2,5 μέτρα.

Ο φωτογράφος παρενέβη προσπαθώντας να τρομάξει το ζώο.



«Έπρεπε να τραβήξω την προσοχή του βίσωνα. Φοβόμουν πολύ ότι θα χτυπούσε τον άνδρα άγρια στο έδαφος, οπότε σταμάτησα να βιντεοσκοπώ και έτρεξα προς τον βίσονα, φώναξα δυνατά και προσπάθησα να γίνω όσο το δυνατόν πιο τρομακτικός», είπε ο MacLeod.



«Ο άντρας πονούσε πολύ, ιδιαίτερα στους γοφούς και στο πόδι με το οποίο προσγειώθηκε», ανέφερε.



Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο βίσονας παρέμεινε πάνω από τον τραυματισμένο άνδρα, για αρκετή ώρα. Φοβούμενος μια άλλη επίθεση, ο MacLeod και αρκετοί περαστικοί φώναξαν και έτρεξαν προς το ζώο για να του αποσπάσουν την προσοχή. Οι ενέργειές τους κατάφεραν να απομακρύνουν τον βίσονα, επιτρέποντας στους διασώστες να φτάσουν τον τραυματισμένο άνδρα.



Σύμφωνα με τον εγγονό του, ο ηλικιωμένος υπέστη σοβαρά τραύματα και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.