Τρομακτικό βίντεο: 24χρονος στην Ινδία πέφτει στο κενό από ύψος ενώ κάνει zipline - Σκληρές εικόνες

Ένα τρομακτικό βίντεο από την Ινδία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας έναν 24χρονο να πέφτει στο κενό τη στιγμή που κάνει zipline σε τουριστικό θέρετρο.

Το βίντεο καταγράφει ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη στις 3 Ιουλίου στο Sterling River Resort στην περιοχή Νταντέλι στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας.

Ο 24χρονος τουρίστας μόλις είχε ξεκινήσει να πραγματοποιεί διαδρομή με εναέρια τροχαλία όταν -λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση- ο μηχανισμός ασφαλείας που τον συγκρατούσε, έσπασε και ο νεαρός βρέθηκε στο κενό.

Το σοκαριστικό στιγμιότυπο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο αδερφός του.

Ο 24χρονος ευτυχώς επέζησε, ωστόσο υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και σοβαρές νευρικές βλάβες.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο του Νταντέλι, όμως στη συνέχεια διακομίστηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην πόλη Μιράζ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο νεαρός θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε νέες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.

This horrific accident happened at the Sterling River Resort in Karnataka's Dandeli on July 3, when Kuber Surpur tried on a zipline. Moments after ride began, the safety lock of the zipline snapped, sending Kuber nearly 40 feet to the ground, suffering severe injuries.



The… pic.twitter.com/el5GdHLVZs — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 20, 2026

Ξεσπούν οι γονείς του 24χρονου

Η οικογένεια του τραυματία κατηγορεί τη διοίκηση του θερέτρου για σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι δεν έγιναν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι πριν από τη λειτουργία της εναέριας τροχαλίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε αρχικά δεσμευτεί να καλύψει το σύνολο των ιατρικών εξόδων του 24χρονου, ωστόσο στη συνέχεια σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους, αφήνοντας την οικογένεια να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος της νοσηλείας.

Οι συγγενείς του 24χρονου ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τον σοβαρό τραυματισμό του, ενώ κάνουν λόγο για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Παράλληλα, ζητούν την οριστική αναστολή της άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του θερέτρου, καθώς και την ποινική δίωξη των υπευθύνων.