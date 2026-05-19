Τραγικός θάνατος για 33χρονη στην Ινδία: Καταπλακώθηκε από ελέφαντα σε τουριστική ατραξιόν

Αποτροπιασμό προκαλεί το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε πάρκο άγριας ζωής στην περιοχή Κοντάγκου της Ινδίας, όπου μια 33χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια τουριστικής δραστηριότητας με ελέφαντες.

Η άτυχη γυναίκα, που καταγόταν από το Τσενάι, βρισκόταν μέσα στο ποτάμι παρακολουθώντας τους ελέφαντες να κάνουν μπάνιο. Κάποια στιγμή, όμως, δύο από τους ελέφαντες με ονόματα Καντσάν και Μαρθάντα, έγιναν επιθετικοί και άρχισαν να τσακώνονται μπροστά στους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και όσα καταγράφονται στο σχετικό βίντεο, ο ένας ελέφαντας χτύπησε τον άλλον με τους χαυλιόδοντές του, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στην 33χρονη γυναίκα. Η τουρίστρια εγκλωβίστηκε κάτω από το μεγαλόσωμο θηλαστικό και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε δευτερόλεπτα

Παρά τις προσπάθειες των χειριστών και του προσωπικού να ελέγξουν τα εξαγριωμένα ζώα, η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας πανικό στους τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε μέσα στο χάος να απομακρύνει το παιδί τους και να το σώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοφιλή τουριστική εγκατάσταση στις όχθες του ποταμού Κάβερι, στη νότια Ινδία, η οποία είναι γνωστή για δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ελέφαντες, όπως σίτιση και μπάνιο υπό την επίβλεψη εκπαιδευτών.

Ο υπουργός Δασών της πολιτείας Καρνατάκα εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 33χρονης, ενώ οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε παράλληλα τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των τουριστικών θεαμάτων με άγρια ζώα, αλλά και για τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των ελεφάντων σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.



Δείτε το βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος: