Κάτια Ταραμπάνκο: «Χώρισα και επέστρεψα στο σπιτάκι μου - Δεν θέλω να εξαρτώμαι από κανέναν άνθρωπο»

Για τον χωρισμό της και τη νέα σελίδα στη ζωή της μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο και είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day».

«Επέστρεψα στο σπιτάκι μου, το τελειοποιώ τώρα. Χώρισα και επέστρεψα εδώ. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Μπήκα από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το είχα λίγο ανάγκη».

Υπήρχε ένα βήμα στη σχέση μας, η πρόταση γάμου και τα σχετικά, απλά δεν εξελίχθηκε αυτό με αποτέλεσμα να γυρίσω εδώ. Γενικά από τον Σεπτέμβριο βιώνω μία αναγεννησιακή περίοδο, άλλαξα τρόπο σκέψης, τρόπο προσέγγισης στις σχέσεις μου και γενικά άρχισα να αφουγκράζομαι εμένα και να πατάω στα δικά μου τα πόδια. Δεν θέλω να εξαρτώμαι από κανέναν άνθρωπο για τα δικά μου συναισθήματα, δεν θέλω να ψάχνω τη χαρά μου στον άλλον άνθρωπο.

Στις περισσότερες σχέσεις αυτό έκανα, έχανα τον εαυτό μου. Δινόμουν ολοκληρωτικά, ουσιαστικά έκανα συνεξαρτητικές σχέσεις, αυτό ουσιαστικά είπε η ψυχολόγος μου. Οπότε έψαχνα την επιβεβαίωση, την αγάπη. Το γύρισα όλο ανάποδα, γύρισα τον καθρέφτη προς εμένα και όχι προς τους άλλους και κοιτάω να με κάνω από μόνη μου χαρούμενη. Νομίζω ότι αυτός ήταν κατά κύριο λόγο ο λόγος που χώρισα, ότι άρχισα να κοιτάω τον εαυτό μου περισσότερο. Όταν αλλάζεις αυτό και τραβάς λίγο το χαλάκι κάτω απ’ τα πόδια της βόλεψης... Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πρώτα, πριν προχωρήσω σε δημιουργία της οικογένειας».

Και κατέληξε: «Είμαι σε μια πολύ όμορφη, ευχάριστη, δημιουργική, "συζυγική" φάση στη ζωή μου. Το "συζυγική" δεν σημαίνει ότι έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είμαι καλά».