Κάτια Ζυγούλη: «Η αποδοκιμασία στο πρόσωπο της μητέρας μου δεν με πτόησε»

Για τη μητρότητα, το στιλ που υιοθετεί στα ρούχα της, αλλά και το πως ντυνόταν στα παιδικά της χρόνια μίλησε η Κάτια Ζυγούλη. «Η μητρότητα ήρθε να απλουστεύσει τις στιλιστικές μου επιλογές. Κάθε σεζόν φτιάχνω δύο - τρεις στολές για κάθε εκδοχή μου. Για τις κοινωνικές εμφανίσεις, υπάρχουν έτοιμες στην ντουλάπα και επιλέγω αν θέλω εκείνη την ημέρα να εμφανιστώ πιο δυναμική ή πιο χαλαρή. Στολές έτοιμες για τον ρόλο της μαμάς σε συναντήσεις σχολείου, πάρτι και οικογενειακές βόλτες. Επιλογές για επαγγελματικούς σκοπούς.

Όλα έτοιμα και σεταρισμένα ώστε να αποφεύγονται στιλιστικές κρίσεις μέσα στο έτσι κι αλλιώς φορτωμένο πρόγραμμα. Κι όταν έχω χρόνο και διάθεση, μπορώ να πειραματιστώ με αξεσουάρ», αποκάλυψε το μοντέλο στο περιοδικό Hello.

«Οι άνθρωποι διαβάζουν πρώτα την ενέργειά μας»

Η Ζυγούλη μοιράστηκε και το μήνυμα που θέλει να περάσει στα παιδιά της σχετικά με το πώς βλέπουν τον εαυτό τους. «Τους έχω πει ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Ότι είμαστε ξεχωριστοί κι αυτό μας κάνει μοναδικούς. Ότι το να ακολουθούμε πιστά τη μόδα για να ανήκουμε κάπου μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε αποκομμένοι από εμάς τους ίδιους.

Ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα. Ότι το να πειραματιζόμαστε με το στιλ μας μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να ξεχωρίσουμε. Ότι, όποιο ρούχο ή μακιγιάζ κι αν φοράμε, οι άνθρωποι διαβάζουν πρώτα την ενέργειά μας».

«Στο συναίσθημα δεν χωρούν κανόνες»

«Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου με τα ξαδέρφια μου ήμασταν σαν τέσσερα αδέρφια. Και, όπως σε κάθε οικογένεια, τα ρούχα άλλαζαν χέρια. Εγώ ήμουν η τέταρτη και τελευταία στη σειρά μετά τον ξάδερφό μου. Είχα βαρεθεί να φοράω κοτλέ παντελονάκια! Μια ημέρα βρήκα μια μακριά φούστα της μαμάς μου, λίγο αέρινη, και αποφάσισα -πέμπτη δημοτικού- να πάω με αυτή στο σχολείο. Η έκπληξη και μια δόση αποδοκιμασίας στο πρόσωπο της μητέρας μου δεν με πτόησαν καθόλου.

Μπορεί και να έμοιαζα καρναβάλι, αλλά για μένα ήταν η στιγμή που αισθάνθηκα ότι το στιλ είναι ανάγκη έκφρασης. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα. Ούτε οι μάρκες ούτε η τελευταία τάση της μόδας θα σου δώσουν στιλ. Πρέπει μόνο να ακολουθείς τα συναισθήματά σου, κι ας μην χωρούν σε κανόνες».