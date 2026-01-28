Κεφαλογιάννη: Τι φέρνουν τα... τσάκρα από την Ινδία;

Όπως ενημερώθηκα από το σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού «Η πρώτη απευθείας πτήση της IndiGo Airlines, που συνδέει αεροπορικώς την Αθήνα με το Νέο Δελχί, πραγματοποιείται σήμερα στις 16:00, και επιβαίνει σε αυτή η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη με προορισμό το Νέο Δελχί.

Με αφορμή την έναρξη της νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo Airlines, κ. Pieter Elbers βρισκόταν στην Αθήνα και θα συνοδεύσει την Υπουργό Τουρισμού στην πρώτη αυτή πτήση της εταιρείας προς το Νέο Δελχί».

Πρόκειται για το ταξίδι το οποίο είχε προγραμματίσει η υπουργός Τουρισμού και για το οποίο σας ενημέρωσα όταν τελείωσε το πρόσφατο υπουργικό Συμβούλιο όπου η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν εξόχως νευρική και γεμάτη άγχος.

Σκέφτηκα μεγαλόφωνα χθες το βράδυ και ρώτησα, διεξοδικά, εάν η κ. Κεφαλογιάννη επιστρέφοντας από αυτό το ταξίδι θα έκανε την κίνηση που περιμένουν πολλοί και διάφοροι νεοδημοκράτες.

Αλλά όπως κατάλαβα τα... τσάκρα από την Ινδία δεν βρίσκονται σε αυτό το σημείο και ακούγοντας και τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο ραδιόφωνο του Real κατάλαβα πως «δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά και πάμε παρακάτω».

Μολονότι η κεντρική γραμμή στην πρωθυπουργική έδρα είναι πως το θέμα για την ώρα τουλάχιστον δεν είναι «πολιτικά ενεργό», ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει την τελική του έκβαση.

Άλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την πολιτική ζημιά, που έχει προκληθεί σε κοινωνικά ακροατήρια, που ενδιαφέρουν άμεσα τη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι ακριβώς…ενθουσιασμένα από τη διαχείριση του όλου θέματος από την πλευρά της κ. Κεφαλογιάννη.

Και όπως μου ειπώθηκε, το πρόβλημα είναι πως η ίδια η υπουργός του Τουρισμού, προφανώς εγκλωβισμένη στο προσωπικό της πρόβλημα, δεν βλέπει και δεν ακούει όσα συμβαίνουν γύρω της.