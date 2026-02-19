Κεντροαριστερά: Ο σπαραγμός «σπρώχνει» μπροστά τον Πολάκη

Αν κάποιος προσπαθούσε να χαρτογραφήσει τη θρυλούμενη «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων», θα σχεδίαζε παράλληλους μονοδρόμους που δεν τέμνονται.



Το ΠΑΣΟΚ αρνείται συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ίδιος το έχει ξεκαθαρίσει για τα κεντροαριστερά κόμματα πως δεν κάνουν αντιπολίτευση και πως κάποια έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.

«Ας το κάνουμε εικόνα», έλεγε στον FLASH, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, «συναντάται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό που και οι δυο διεκδικούν την ηγεσία της κεντροαριστεράς και την ανάδειξη τους, σε αντίπαλο δέος του κ. Μητσοτάκη». Αφήνοντας να εννοηθεί πως η προοπτική της ενότητας, εμποδίζεται από τα τροχοπέδη των σχεδίων. «Αντιθέτως», σημείωνε με δηκτικό τρόπο πως «μια συνάντηση Τσίπρα-Δούκα», θα είχε περισσότερες δυνατότητες. Και αυτός που τα δηλώνει δεν είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης!



Την ίδια στιγμή το σύνολο των δημοσκοπικών καταγραφών, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στη Νέα Αριστερά, για το ρόλο της, την επόμενη ημέρα των εκλογών. Με δυσκολία αγγίζει το 2% και ο μόνος που δύναται να συνομιλεί με τους υπόλοιπους ηγέτες της κεντροαριστεράς είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, οι οποίοι με τη σειρά τους, δεν γίνονται αποδεκτοί από τη μεγάλη πλειοψηφία του κόμματος του, που σημειωτέον ούτε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλουν να ακούσουν. Αλλά με προσοχή συζητούν με μέρος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Περιμένοντας τον Τσίπρα και τον Πολάκη...





Από την άλλη πλευρά στην Κουμουνδούρου, όλοι αναμένουν τον «πρόεδρο Τσίπρα» για να προσχωρήσουν αφήνοντας το πάλαι ποτέ κυβερνητικό κόμμα στον Παύλο Πολάκη (;).

Και αυτό δεν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά κάτι που συζητείται έντονα στο εσωτερικό του ιστορικού κτηρίου και που δεν αρνείται, επί της ουσίας ούτε ο ίδιος ο κρητικός βουλευτής.

Ίσως και να το επιδιώκει, μάλιστα, αφού έχει αρχίσει, σύμφωνα με πληροφορίες και τις συναντήσεις με παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ,προκειμένου να διακρίνει την επόμενη ημέρα. Εξάλλου σε μια τέτοια περίπτωση ο «ΣΥΡΙΖΑ-Πολάκης», δεν θα είναι «Προοδευτική Συμμαχία» αλλά «Αριστερή Πρωτοβουλία», με καθαρά αντισυστηματικά χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία, δε, του κόμματος, μόνον με θετικό τρόπο, δεν βλέπει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ενώ αν επαληθευθούν οι φήμες για ένταξη στην αξιωματική αντιπολίτευση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τότε «ήταν όνειρο, χτισμένο στην άμμο»…