Ο Πολάκης πλασάρεται (κόντρα στον Τσίπρα) ως «ηγετική φυσιογνωμία»

Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος.

Για τον Παύλο τον Πολάκη ο λόγος που έχει βγει ξανά στην κεντροαριστερή «γειτονιά» αναζητώντας ηγετικό ρόλο, εντός ΣΥΡΙΖΑ.

Ψάχνεται για τα καλά ο γιατρός από τα Χανιά. Γιατί, μεταξύ μας, ήταν η πιο «καθαρή» λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα κρατικά και όσους μπορούμε στη... φυλακή.

Η συζήτηση στο OPEN έφτασε στο με ποιον αρχηγό θα γίνει αυτό το βήμα προς τη «μεγάλη κεντροαριστερά» που θα γκρεμίσει τον Μητσοτάκη. Και εάν αυτό το πρόσωπο θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αρχηγός είναι αυτός που μπορεί και τον αποδέχονται όλοι. Έχετε δει κάποιον που να μπορεί και να τον αποδέχονται όλοι μέχρι στιγμής; Θα υπάρξει. Δεν έχει φανεί όμως».

Αυτολεξεί η απάντησή του.

Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.

Ο Πολάκης παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και πλασάρεται ως η «ηγετική φυσιογνωμία» που έχει «και πρόγραμμα και ομάδα» ενώ ο Τσίπρας μαδάει τη μαργαρίτα για το πότε (και με ποιους) θα κάνει το επόμενο βήμα του.