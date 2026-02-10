Γνώμες Πολιτική Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας Συνεργασίες στην Κεντροαριστερά

Ο Πολάκης πλασάρεται (κόντρα στον Τσίπρα) ως «ηγετική φυσιογνωμία»

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος.

Για τον Παύλο τον Πολάκη ο λόγος που έχει βγει ξανά στην κεντροαριστερή «γειτονιά» αναζητώντας ηγετικό ρόλο, εντός ΣΥΡΙΖΑ. 

Ψάχνεται για τα καλά ο γιατρός από τα Χανιά. Γιατί, μεταξύ μας, ήταν η πιο «καθαρή» λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα κρατικά και όσους μπορούμε στη... φυλακή. 

Η συζήτηση στο OPEN έφτασε στο με ποιον αρχηγό θα γίνει αυτό το βήμα προς τη «μεγάλη κεντροαριστερά» που θα γκρεμίσει τον Μητσοτάκη. Και εάν αυτό το πρόσωπο θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. 

«Αρχηγός είναι αυτός που μπορεί και τον αποδέχονται όλοι. Έχετε δει κάποιον που να μπορεί και να τον αποδέχονται όλοι μέχρι στιγμής; Θα υπάρξει. Δεν έχει φανεί όμως». 

Αυτολεξεί η απάντησή του. 

Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.

Ο Πολάκης παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και πλασάρεται ως η «ηγετική φυσιογνωμία» που έχει «και πρόγραμμα και ομάδα» ενώ ο Τσίπρας μαδάει τη μαργαρίτα για το πότε (και με ποιους) θα κάνει το επόμενο βήμα του. 

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας Συνεργασίες στην Κεντροαριστερά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader