Κένυα: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από 2.000 ζωντανά μυρμήγκια στις αποσκευές του

Ένας άνδρας συνελήφθη με περισσότερα από 2.200 ζωντανά μυρμήγκια κήπου στις αποσκευές του στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, την ώρα που αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα λαθρεμπορίου εντόμων στην Κένυα.

Ο 27χρονος Κινέζος υπήκοος Ζανγκ Κεκούν συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζόμο Κενιάτα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters. Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης διαπίστωσαν ότι το διαβατήριο του Ζανγκ είχε ανασταλεί, καθώς είχε αποφύγει τη σύλληψη στην Κένυα πέρυσι.

Οι λάτρεις των μυρμηγκιών πληρώνουν μεγάλα ποσά για να διατηρούν αποικίες σε μεγάλα διαφανή δοχεία, γνωστά ως formicarium, τα οποία προσφέρουν κυριολεκτικά μια ματιά στις πολύπλοκες κοινωνικές δομές και συμπεριφορές του είδους.

Πέρυσι, τέσσερις άνδρες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.700 δολαρίων ο καθένας επειδή προσπάθησαν να διακινήσουν χιλιάδες μυρμήγκια πολύτιμα για το οικοσύστημα της Κένυας, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με τους ειδικούς, σηματοδοτεί μια μετατόπιση της βιοπειρατείας από τρόπαια όπως το ελεφαντόδοντο σε λιγότερο γνωστά είδη.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι σε έρευνα που έγινε στις αποσκευές του Ζανγκ βρέθηκαν 2.238 μυρμήγκια, συμπεριλαμβανομένων 1.948 συσκευασμένων σε δοκιμαστικούς σωλήνες και των υπόλοιπων σε τρία ρολά μαλακού χαρτιού.

Είπαν ότι ο Ζανγκ βρισκόταν στην Κένυα για δύο εβδομάδες και ανέφερε τρεις συνεργούς του που του προμήθευσαν τα μυρμήγκια.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας δήλωσε στο δικαστήριο ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τις έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης ενός iPhone και ενός MacBook που ανακτήθηκαν από τον Ζανγκ.

Η Υπηρεσία ανέφερε ότι μια παρόμοια αποστολή μυρμηγκιών κατασχέθηκε στην Μπανγκόκ την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, η οποία προερχόταν από την Κένυα, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου και οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίου μυρμηγκιών.